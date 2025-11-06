Nina Obuljen Koržinek: Od jednog saborskog zastupnika doživjela sam zaista huškačke poruke

"Komunicirali smo politički i najoštrije osudili taj događaj. Ja sam to rekla jučer, ponovit ću i danas - zaista nešto što je potpuno neprimjereno, nedozvoljeno u demokratskoj državi, a slijedom toga, ministar je poduzeo korak kakav je poduzeo. Ono što je važno, to je napravljeno u suglasju svih koji sudjelujemo u ovoj većini i dosljedno ćemo, kao što smo to radili do sada, tako ćemo i ubuduće, čuvati ustavne vrednote, to je nešto što nam je svima i dužnost i obaveza", rekla je Obuljen Koržinek.