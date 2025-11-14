Hrvatski učenici prema novom istraživanju među najgorima u Europi po uporabi cigareta i e-cigareta

Trećina učenika u Hrvatskoj pušila je cigarete u posljednjih mjesec dana, a isto toliko koristilo je e-cigarete, što svrstava Hrvatsku u neslavni vrh europskih zemalja, dok je malo više od polovice u istom razdoblju pilo alkohol, pokazali su rezultati europskog istraživanja.
Rezultati europskog istraživanja o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima (ESPAD 2024), predstavljeni su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Oni pokazuju da je Hrvatska i u 2024. godini iznad prosjeka europskih zemalja za većinu promatranih pokazatelja.
Nacionalne rezultate istraživanja ESPAD 2024., predstavila je profesorica sociologije Martina Markelić, dok je epidemiologija Sanja Musić Milanović predstavila trendove korištenja sredstava ovisnosti u zemljama uključenim u ESPAD tijekom razdoblja 1995. –2024.
Većina trendova bilježi pad konzumacije sredstava ovisnosti, dok su pušenje cigareta u posljednjih 30 dana i uporaba e-cigareta i dalje u porastu.
U posljednjih 30 dana, 32 posto učenika pušilo je cigarete, što Hrvatsku stavlja na prvo mjesto zajedno sa susjednom Mađarskom. Podaci također pokazuju da je u životu pušilo 43 posto učenika u Hrvatskoj, a svaki peti prvu je cigaretu zapalio s 13 godina ili ranije.
E-cigarete pušilo je u životu 53 posto učenika, a u posljednjih 30 dana njih 33 posto. U usporedbi s drugim europskim državama, Hrvatska je prema oba rezultata na trećem najlošijem mjestu. Zabilježeno je i da djevojke češće koriste e-cigarete nego mladići.
Kada je alkohol u pitanju, barem jednom u životu konzumiralo ga je gotovo devet od deset učenika (87 posto). Hrvatska je i ovdje u neslavnom vrhu europskih zemalja (4. mjesto), dok je prema broju onih koji su pili u zadnjih mjesec dana na 8. mjestu (56 posto). Barem jednom u životu opilo se 44 posto učenika.
Najčešći motivi za konzumaciju alkohola su osobno zadovoljstvo i ugoda, a ne pritisak vršnjaka, navodi se u istraživanju.
Među psihoaktivnim drogama, kanabis ostaje najčešće korištena tvar u 2024. godini (15 posto), a 16 posto učenika probalo je neku drogu.
Rezultati pokazuju i značajan utjecaj digitalnog okruženja na život mladih.
Tako sedam od deset učenika provodi na društvenim mrežama dva ili više sati dnevno, vikendom i više.
Gotovo petina učenika (18 posto) u posljednjih 12 mjeseci igralo je neku od igara na sreću, više mladići nego djevojke, dok 43 posto mladića svakodnevno igra videoigre.
