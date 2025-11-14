Hrvatski učenici prema novom istraživanju među najgorima u Europi po uporabi cigareta i e-cigareta

Kada je alkohol u pitanju, barem jednom u životu konzumiralo ga je gotovo devet od deset učenika (87 posto). Hrvatska je i ovdje u neslavnom vrhu europskih zemalja (4. mjesto), dok je prema broju onih koji su pili u zadnjih mjesec dana na 8. mjestu (56 posto). Barem jednom u životu opilo se 44 posto učenika.