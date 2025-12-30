Ministar potvrdio: Od 1. siječnja poskupljuju cigarete i duhan

Vlada je u utorak donijela uredbu kojom od 1. siječnja 2026. godine stupaju na snagu više trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode.
Prema uredbi koju je predstavio ministar financija Marko Primorac, specifična trošarina za 1.000 komada cigareta iznosit će 59,10 eura, proporcionalna trošarina 34 posto od maloprodajne cijene te minimalna trošarina na cigarete u iznosu od 130,60 eura za 1.000 komada cigareta.
Visina trošarine povećava se i za sitno rezani duhan za savijanje cigareta te iznosi 126,90 eura za kilogram, za ostali duhan za pušenje 126,90 eura za kilogram, za cigare 126,90 eura za 1.000 komada i za cigarilose 126,90 eura za 1.000 komada.
Trošarina za e-tekućinu iznosi 0,25 eura za mililitar, za grijani duhanski proizvod 211,30 eura za kilogram i za novi duhanski proizvod 126,90 eura za kilogram.
Osim fiskalnih učinaka, kazao je Primorac, povećanjem trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode postižu se i zdravstveni učinci u smislu smanjenja potrošnje tih proizvoda.
Primjena nove uredbe trebala bi prihod državnog proračuna po osnovi trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode povećati za 129,1 milijun eura u 2026. godini, kaže se u obrazloženju uredbe.
