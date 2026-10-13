Formalno zaključen izlazak Fortenova grupe s maloprodajnog tržišta u Srbiji

Time te kompanije postaju dio ALTA Retail-a čijim je ulaskom u maloprodajni sektor Alta Grupa napravila značajan iskorak u daljnjoj diversifikaciji poslovanja i uložila u tvrtke sa snažnim tržišnim pozicijama, prepoznatljivim brendovima i značajnim potencijalom za daljnji razvoj. Cilj je vlasnika kompanijama otvoriti novo poglavlje rasta kroz modernizaciju, poboljšanje procesa i inovacije, uz puno poštovanje identiteta, vrijednosti i tradicije koje brendovi Idea, Mercator i Roda godinama grade na tržištu.