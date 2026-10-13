Ispunjeni su svi uvjeti
Formalno zaključen izlazak Fortenova grupe s maloprodajnog tržišta u Srbiji
Ispunjeni su svi uvjeti iz prodajne dokumentacije pa kompanije Idea marketi, Enna Fruit Grocka, Super kartica, M-Profil SPV i mStart Business Solutions postaju dio Alta Retaila.
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Nakon ispunjenja svih uvjeta definiranih prodajnom dokumentacijom i formalno je zaključen kupoprodajni proces kojim je kompanija Alta Retail stekla poslovne udjele u Idea marketima d.o.o te još četiri društva Fortenova grupe čije je poslovanje vezano za maloprodajne aktivnosti u Srbiji - Enna Fruit Grocka Beograd (dobavljač voća i povrća), Super kartica Beograd (program vjernosti), M-Profil SPV Beograd (nekretnine), mStart Business Solutions Beograd (IT rješenja).
Time te kompanije postaju dio ALTA Retail-a čijim je ulaskom u maloprodajni sektor Alta Grupa napravila značajan iskorak u daljnjoj diversifikaciji poslovanja i uložila u tvrtke sa snažnim tržišnim pozicijama, prepoznatljivim brendovima i značajnim potencijalom za daljnji razvoj. Cilj je vlasnika kompanijama otvoriti novo poglavlje rasta kroz modernizaciju, poboljšanje procesa i inovacije, uz puno poštovanje identiteta, vrijednosti i tradicije koje brendovi Idea, Mercator i Roda godinama grade na tržištu.
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