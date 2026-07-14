Gdje su porezi na nekretnine najviši, a gdje najniži u Europi? Jedna država odskače

O tome hoće li se ulaganje u europsku nekretninu isplatiti odlučuje prije svega koliko vam lokalni porezni sustav dopušta da zadržite od ostvarene zarade. U tom je pogledu razlika između stana u Bruxellesu i vile na Cipru toliko velika da jasno pokazuje kako Europa, kada je riječ o porezima na nekretnine, još uvijek nije jedinstveno tržište.