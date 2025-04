Fižulić: Europa treba SAD-u dati do znanja da je trgovina dvosmjerna ulica

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak aktualne teme.

Nastavlja se trgovinski rat između SAD-a i Kine.

Trump uvodi Kini carine do 245 posto?

Fižulić smatra da u narednim mjesecima nitko neće živjeti bolje, u SAD-u, nego što su živjeli u vrijeme Joea Bidena. “Ovakva vrsta krize vuče cijeli svijet u recesiju”, pojašnjava.

Dodaje da će to osjetiti i Europa i Kina i zemlje u razvoju, kojih dio živi samo od izvoza sirovina. “Ako imate recesiju u razvijenom dijelu svijeta kupuje se manje sirovina. Svi će osjetiti dubinu krize. Ova kriza je došla iz ničega, za razliku one iz 2008., nju je izazvao Trump svojim besmislenim potezima i stalnim zbunjivanjem svih koji se trebaju baviti poslom”, govori dodajući da posao ne trpi takvu vrstu neizvjesnosti.

U posjet Trumpu danas stiže Giorgia Meloni. “Činjenica je da Meloni dolazi s krajnje desnog spekrtra i da zato odgovara američkoj politici prema profilu”, kaže Fižulić.

“Trump ne trpi EU. Nekoliko je puta ponovio da je EU osnovan da bi nanio štetu SAD-u. To nijedan europski političar ne može promijentii. On EU doživljava kao konkurenta i nekoga tko zlorabi američke porezne obveznike i šlepa se na američkoj vojnoj zaštiti. Ako je u nečem u pravu u pravu je u tome da Europa treba prekinuti s tom vojnom zaštitom. Europa se treba sama pobrinuti o svojoj sigurnosti i SAD-u dati do znanja da je trgovina dvosmjerna ulica i da sve što SAD čini loše europskim robama, Europa može činiti loše američkim uslugama”, kaže Fižulić.

