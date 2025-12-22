Oglas

srušeni rekordi

Hrvati na Fresh Cornerima pojeli 9 milijuna hot dogova

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 12:53
pexels-jibarofoto-1857729
Luis Quintero / PEXELS / ilustracija

Fresh Corner je 2025. godinu zaključio s najjačom prodajom dosad, INA. Dva vodeća proizvoda brenda, Fresh Corner kava i Fresh Corner hot dog, ostvarila su rekordnu prodaju u 13 europskim zemljama u kojima MOL Grupa posluje.

Oglas

Tijekom 2025. godine na maloprodajnim mjestima MOL Grupe prodano je 66 milijuna šalica kave, što je najveći broj u jednoj godini u povijesti brenda. Rekordne rezultate ostvarila je i prodaja hot dogova, s više od 45,5 milijuna prodanih komada.

Ostvareni rast posebno je značajan u usporedbi s već iznimnim rezultatima iz prethodne godine. U 2024. godini Fresh Corner je prodao 65 milijuna šalica kave i 43 milijuna hot dogova.

Rezultati na hrvatskom tržištu

Kava i hot dogovi s Fresh Cornera uvjerljivo su među najomiljenijim proizvodima na INA i Tifon maloprodajnim mjestima u Hrvatskoj. U tekućoj godini na INA lokacijama posluženo je više od 8,5 milijuna šalica kave, dok je na Tifonu posluženo više od 1,8 milijuna kava. Veliku popularnost potvrđuje i hot dog – na Ini ih je prodano 7,8 milijuna, a na Tifonu više od milijun.

„Navike kupaca u Hrvatskoj vrlo su jasne: najpopularnija je kava s mlijekom, dok je među hot dogovima najprodavaniji Fresh Corner hot dog Original. Upravo zahvaljujući kvaliteti i dosljednosti ponude, Fresh Corner je s više od 10,3 milijuna prodanih šalica kave na godinu, najveći lanac kafića u Hrvatskoj. Ovi rezultati potvrđuju da je Fresh Corner postao nezaobilazna stanica na putu“, izjavila je Zdravka Demeter Bubalo, operativna direktorica Usluga kupcima i maloprodaje u Ini.

Teme
fresh corner ina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ