Hrvati na Fresh Cornerima pojeli 9 milijuna hot dogova

Kava i hot dogovi s Fresh Cornera uvjerljivo su među najomiljenijim proizvodima na INA i Tifon maloprodajnim mjestima u Hrvatskoj. U tekućoj godini na INA lokacijama posluženo je više od 8,5 milijuna šalica kave, dok je na Tifonu posluženo više od 1,8 milijuna kava. Veliku popularnost potvrđuje i hot dog – na Ini ih je prodano 7,8 milijuna, a na Tifonu više od milijun.