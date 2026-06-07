Oleg Bondarenko
Ruski dužnosnik hvali Vučića: "On je najveći prijatelj Rusije, Srbija je naš posljednji saveznik u Europi"
Predsjednik Fonda za progresivnu politiku iz Moskve, Oleg Bondarenko, izjavio je da je Srbija posljednji saveznik Rusije u Europi te da je njezin predsjednik Aleksandar Vučić najbolji srpski lider za Rusiju u posljednjih pola stoljeća.
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„Srbija nije uvela sankcije dok je Vučić predsjednik i neće ih uvesti. Neće uvesti ni vize, a sačuvat će i zračne linije. Ne postoji narod koji više voli Ruse od Srba. Faktor Rusije za svakog je srpskog političara vrlo značajan“, rekao je Bondarenko, osnivač i glavni urednik medijskog projekta „Balkanist“, u intervjuu za list Politika.
Na pitanje postoji li narod koji više voli Srbe od Rusa, odgovorio je da vjeruje kako je to obostrano.
„Da bi se ta razina uzajamne naklonosti održala, potrebno je o tome stalno govoriti: Srbija je posljednji saveznik Rusije u Europi. Rusija je bezuvjetni saveznik Srbije. Treba rješavati probleme koji nastaju zbog nerazumijevanja ili zle namjere“, rekao je Bondarenko.
Dodao je da se „Srbija nalazi u Europi i ne može ju se tjerati da bira između Rusije i Europe – to je nemoguć izbor“.
„Aleksandar Vučić ući će u povijest kao najveći prijatelj Rusije na Balkanu i u Europi u posljednjih pola stoljeća. Njegov mandat istječe i malo je vjerojatno da će itko nakon njega moći održati odnose na istoj razini. Osim ako Vučić ne ostane na nekoj drugoj funkciji“, naglasio je Bondarenko.
„Nikada nije postojao bolji odnos između Beograda i Moskve“
Prema njegovim riječima, „ne postoji niti je ikada postojao bolji odnos između Beograda i Moskve nego u posljednjih 14 godina, a Aleksandar Vučić najbolji je srpski lider za Rusiju u posljednjih pola stoljeća“.
„Razina suradnje postignuta prije Specijalne vojne operacije bila je dotad nezabilježena: baza ruskog Ministarstva za izvanredne situacije u Nišu, kakva ne postoji nigdje osim u Srbiji, prisutnost ruskih kolega u Ministarstvu obrane Srbije, suradnja na razini sigurnosnih službi. Ne zaboravite ni pravodobno upozorenje Moskve na pokušaj zauzimanja zgrade Narodne skupštine u Beogradu“, naveo je Bondarenko.
Kritike Europske unije
Vučić je više puta bio na meti kritika Europske unije upravo zbog odnosa s Rusijom, ruskim predsjednikom i dužnosnicima. Više puta mu je poručeno da svojim posjetima šalje „pogrešan signal“ te da „Srbija mora dokazati svoju europsku orijentaciju“.
Na samitu EU-a i zemalja Zapadnog Balkana Srbija je u europskim krugovima opisana kao država koja se pod Vučićem „udaljava od EU-a“, između ostalog i zbog odbijanja uvođenja sankcija Rusiji.
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