Ruski dužnosnik hvali Vučića: "On je najveći prijatelj Rusije, Srbija je naš posljednji saveznik u Europi"

„Srbija nije uvela sankcije dok je Vučić predsjednik i neće ih uvesti. Neće uvesti ni vize, a sačuvat će i zračne linije. Ne postoji narod koji više voli Ruse od Srba. Faktor Rusije za svakog je srpskog političara vrlo značajan“, rekao je Bondarenko, osnivač i glavni urednik medijskog projekta „Balkanist“, u intervjuu za list Politika.