FOTO / HVZ obilježava 150 godina: "Hrvatsko vatrogastvo među najbolje organiziranima u Europi"

Počasni predsjednik HVZ-a Franjo Gregurić na svečanom skupu je govorio o povijesti i značaju osnivanja hrvatskog vatrogastva u europskom kontekstu i tijekom ratnih okolnosti, a na svečanosti su sudjelovali i dobitnici najvećih nagrada u području vatrogastva, dobitnici nagrade Najpothvat u vatrogastvu za 2025., kao i pobjednici likovnog, literarnog i foto natječaja u organizaciji HVZ.