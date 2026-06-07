osnovana je 1876.
FOTO / HVZ obilježava 150 godina: "Hrvatsko vatrogastvo među najbolje organiziranima u Europi"
Hrvatsko vatrogastvo jedan je od stupova domovinske sigurnosti i jedno je od najbolje organiziranih vatrogastava u Europi, rečeno je u nedjelju na svečanom obilježavanju 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) u Zagrebu.
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''Hrvatsko vatrogastvo je oduvijek bilo jedno od najbitnijih oblika domoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih'', kazao je glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković na svečanom skupu održanom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Naglasio je da je ponosan na cijelu vatrogasnu organizaciju i sve one koji čine da vatrogastvo bude stup domovinske sigurnosti u Hrvatskoj.
Predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader zahvalio je generacijama ljudi koji su dali doprinos razvoju snažne organizacije hrvatskog vatrogastva ocijenivši je kao ''jednom od najboljih u Europi''.
''Danas je hrvatsko vatrogastvo dobro organizirano, osposobljeno i opremljeno'', kazao je Sanader.
Osvrnuo se i na predstojeću požarnu sezonu istaknuvši da ''vatrogasci 365 dana 24 sata izlaze na intervencije'', ali i naglasio da Hrvatskoj, kao i svim mediteranskim zemljama, tijekom ljeta prijeti opasnost velikih požara otvorenih prostora uz obalu, i to uglavnom u šumskim područjima i na zapuštenim poljoprivrednim površinama.
Cijela Hrvatska - kao jedna vatrogasna postrojba, tu je i šest kanadera i šest Air-Tractora
''Imamo šest kanadera i šest Air-Tractora – po broju stanovnika najbolje smo opremljeni u Europi sa zračnim snagama'', kazao je Sanader zaključivši i da je u pripremi za požarnu sezonu iznimno važna dobra organizacija hrvatskog vatrogastva.
''Vrlo je važno da cijela Hrvatska djeluje kao jedna vatrogasna postrojba. Prema zakonu koji imamo, bilo koja postrojba iz bilo kojeg dijela Hrvatske može otići u bilo koji dio Hrvatske. Imamo predviđene planske dislokacije u slučaju većih požara'', kazao je Sanader.
Počasni predsjednik HVZ-a Franjo Gregurić na svečanom skupu je govorio o povijesti i značaju osnivanja hrvatskog vatrogastva u europskom kontekstu i tijekom ratnih okolnosti, a na svečanosti su sudjelovali i dobitnici najvećih nagrada u području vatrogastva, dobitnici nagrade Najpothvat u vatrogastvu za 2025., kao i pobjednici likovnog, literarnog i foto natječaja u organizaciji HVZ.
Ispred KD Vatroslav Lisinski, skupu je prethodila izložba vatrogasnih vozila i opreme te interaktivne radionice radi popularizacije vatrogastva kod najmlađih.
Svečani skup HVZ-a održan je pod pokroviteljstvom Vlade RH, a nazočni su, između ostalih, bili i potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina i predstavnici brojnih državnih institucija, Grada Zagreba i vatrogasnih zajednica Slovenije i Vijetnama.
Hrvatska vatrogasna zajednica osnovana je 1876. kao Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica, a prvi joj je predsjednik bio ''otac hrvatskog vatrogastva'' Gjuro Stjepan Deželić.
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