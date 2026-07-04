Hrvatska obrtnička komora podržala novi zakon: Uvodi red u autotaksi tržište

"Važno je da su u Zakonu prihvaćena rješenja za koja se Hrvatska obrtnička komora godinama zalagala. Izdavanje dozvole za svako pojedino vozilo te uvođenje tipiziranih registarskih oznaka pridonijet će većoj transparentnosti i učinkovitijem nadzoru, odnosno uvođenju reda u autotaksi djelatnost", istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil, ali i dodao da predstoji daljnji rad na stvaranju cjelovitog i dugoročno održivog zakonskog okvira.