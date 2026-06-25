Hrvatska u europskom vrhu po potrošnji struje: Sustav je stabilan unatoč vrućinama, cijena električne energije navečer snažno raste

"Četvrti smo u Europi po potrošnji struje tijekom toplinskih valova, ispred nas su Grčka, Crna gora I Turska, južnije zemlje od nas, pa slijede Italija I Španjolska. Jug Europe je najviše izložen vrućinama. No, za razliku od tih zemalja, mi imamo manji udio industrije u potrošnji pa nam kućanstva troše više. Tijekom toplinskih valova, vršna potršnja struje povećava nam se za 18 posto", rekao je energetski stručnjak Dražen Jakšić.