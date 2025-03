Hrvatska u samom vrhu Europske unije: Samo četiri zemlje su ispred

Podijeli :

Aris Oikonomou / AFP, Ilustracija

Hrvatska se svrstala u skupinu zemalja s najizrazitijim rastom BDP-a u četvrtom tromjesečju 2024. godine, uz bok Španjolskoj, Poljskoj, Litvi i Bugarskoj, pokazali su podaci europskog statističkog ureda.

Gospodarstvo eurozone poraslo je u četvrtom tromjesečju za 1,2 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, izračunali su statističari, podigavši procjenu iz veljače za 0,3 postotna boda. U razdoblju od srpnja do rujna aktivnost je porasla za 1,0 posto.

Na razini EU-a gospodarstvo je u zadnja tri prošlogodišnja mjeseca poraslo za 1,4 posto, pokazuju novi izračuni Eurostata, također za 0,3 postotnog boda snažnije no što su pokazivale dosadašnje procjene. U trećem tromjesečju uvećano je za 1,1 posto. U odnosu na ljetne mjesece gospodarstvo eurozone uvećano je u razdoblju od listopada do prosinca za 0,2 posto, a u EU za 0,4 posto, upola snažnije no što su pokazivale dosadašnje procjene. U trećem tromjesečju aktivnost je na oba područja bila porasla za 0,4 posto.

Skok u Irskoj

Najsnažnije je u četvrtom tromjesečju na godišnjoj razini porastao BDP Irske, za 9,2 posto. Slijedi Danska s rastom aktivnosti za 4,1 posto. Litva i Poljska predvode skupinu zemalja sa stopama rasta nešto nižim od četiri posto, uz povećanje aktivnosti od 3,7 posto u odnosu na kraj 2023. godine.

Slijedi Hrvatska s rastom aktivnosti u četvrtom tromjesečju 2024. za 3,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2023. U trećem tromjesečju uvećana je za 4,2 posto. Blizu su i Španjolska i Bugarska s rastom aktivnosti za 3,5 odnosno za 3,4 posto. Pad BDP-a na godišnjoj razini bilježile su samo Austrija, Latvija i Njemačka, za 1,2 odnosno 0,4 i 0,2 posto.

Eurostat nije raspolagao podacima za Luksemburg.

Najsnažniji pad BDP-a bilježila je Austrija za 1,2 posto, a slijede Latvija i Njemačka s padom od 0,4 odnosno 0,2 posto.

Dvojka u recesiji

Irska je u razdoblju od listopada do prosinca bilježila najsnažniji rast BDP-a i na tromjesečnoj razini, za čak 3,6 posto. Slijede Danska i Poljska sa stopama rasta od 1,6 odnosno 1,5 posto. Blizu je i Hrvatska s rastom gospodarske aktivnosti u četvrtom tromjesečju za 1,4 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je uvećana za samo 0,4 posto, pokazuju Eurostatovi podaci. U skupini je i Poljska s tromjesečnom stopom rasta u zimskim mjesecima od 1,3 posto.

Najviše se pak na tromjesečnoj razini smanjila gospodarska aktivnost na Malti, za 0,7 posto, označivši stupanje u recesiju budući da je pala i u razdoblju od srpnja do rujna.

Eurostatovi podaci pokazuju da su u četvrtom tromjesečju u recesiju stupila i Austrija padom gospodarske aktivnosti na kraju 2024. za 0,4 posto.

