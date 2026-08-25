Špika: Ukidanjem poreza na mirovne oni s najnižim mirovinama dobit će mrvice

Špika stoga podsjeća na prijedlog Bloka umirovljenici zajedno iz 2024. godine, prema kojem su manje mirovine trebale biti povećane za prosječno oko 200 eura. "Može li mi, dakle, itko dati razumno objašnjenje zašto je većina umirovljenika 2024. godine birala mrvice umjesto 200 eura veće mirovine", zapitao se čelnik BUZ-a ustvrdivši kako "sada dolazimo do trenutka kada će se pokazati ona stara: dobro pazite što želite, jer bi vam se želja mogla ispuniti".