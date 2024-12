HZMO objavio kada počinje isplata mirovina za studeni

Podijeli :

Isplata mirovina za studeni bit će u petak, 6. prosinca korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Ukupna prosječna mirovina bez međunarodnih ugovora iznosi 623 eura, što čini udio u plaći 47,1 posto. Ipak, više od 270.500 umirovljenika prima najnižu mirovinu, u iznosu od 395 eura, što je udio od ni 30 posto u prosječnoj plaći. S druge strane, najviše, čak 2164 eura, dobivaju bivši saborski zastupnici i članovi Vlade.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je objavilo kako u petak, 6. prosinca počinje isplata mirovina za studeni. Baš kao i prošlog mjeseca, radi se o danu prije vikenda, dok je iznos veći za samo jedan euro. S druge strane, udio u plaći je za 0,1 posto veći, prenosi Mirovina.hr.

Umirovljenici ogorčeni: “Prevareni smo, nema 13. mirovine”

Prosječna mirovina je za euro veća nego prošlog mjeseca, a to je udio od 47,1 posto u plaći. To je ujedno najveći udio mirovine u plaći u posljednjih osam godina. Također, u odnosu na prošli mjesec je udio porastao za 0,1 posto. Prosječna mirovina svih oko 1,22 milijuna korisnika iznosi 553 eura, pri čemu prosjek ruše isplate prema međunarodnim ugovorima, uglavnom u inozemstvo za tek dio staža odrađenog u Hrvatskoj.

Najveći udio u plaći imaju mirovine saborskih zastupnika i dijela hrvatskih branitelja, a najmanji najniže mirovine. Oni koji primaju mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima u prosjeku primaju 1214 eura, što je 92 posto udjela u prosječnoj plaći.

Visoke mirovine imaju i oni u starosnoj mirovini sa stažem od 40 i više godina. Oni dobivaju 913 eura. S druge strane, više od 270.500 umirovljenika jedva preživljava s najnižom mirovinom od 395 eura, uz udio od ni 30 posto u prosječnoj plaći. Takve bi mirovine bez zaštitnog instituta iznosile svega 267 eura, kada bi se računale samo prema stažu i plaćama.

Hrvatska trenutačno ima odnos mirovina i plaća kakav je posljednji put imala od 2017. do 2019. Unatoč rastu mirovina, nagli rast plaća u ovoj godini sprečava da se nadmaše brojke otprije deset godina, a pogotovo one iz 2013., kada je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosio 49,4 posto. Tada je prosječna mirovina bila svega 355 eura, no i plaće su bile gotovo dvostruko niže nego što su danas.

