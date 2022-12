I dalje divljaju cijene: Pogledajte koliko su poskupjela jaja, mlijeko…

Podijeli :

Ruska invazija na Ukrajinu značajno je poremetila globalno poljoprivredno tržište ove godine.

Naime, do početka rata su Rusija i Ukrajina bile glavni izvoznici žitarica, pšenice, kukuruza, uljarica (osobito suncokreta) i gnojiva. Pored toga, porasla je cijena energije zbog odluka koje je EU donijela s ciljem postupnog ukidanja ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Sve je to dovelo do naglog poskupljenja ključnih poljoprivrednih proizvoda i inputa, čemu svjedoče i novi podaci Eurostata.

Prosječna cijena poljoprivrednih proizvoda u EU-u (proizvodnja) naglo je porasla (+30%) između trećeg tromjesečja 2021. i trećeg tromjesečja 2022. za istu košaricu proizvoda.

Posebno snažan rast cijena zabilježen je kod žitarica (+52%), jaja (+49%) i mlijeka (+42%).

Tijekom istog razdoblja, prosječna cijena dobara i usluga koje se trenutačno koriste u poljoprivredi (tj. inputa koji nisu povezani s ulaganjima) za EU u cjelini porasla je za 35% za istu košaricu inputa, što je bila slična stopa povećanja između drugog tromjesečja 2021. i drugog tromjesečja 2022. (+36%).

Unutar ove košarice došlo je do značajnih poskupljenja pa se prosječna cijena gnojiva i poboljšivača tla u EU udvostručila (+101%), uz nagli porast energije, maziva (+60%) i stočne hrane (+35%).

Sljedeći graf Eurostata prikazuje kolike su stope rasta prosječne cijene poljoprivredne proizvodnje u trećem tromjesečju po zemljama članicama:

