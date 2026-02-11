Imovina Geofota u stečaju prodana za 440.000 eura

Ta prodaja uslijedila je nakon što je u rujnu 2024. bilo održano ročište za utvrđivanje vrijednosti tog zrakoplova pronađenog gotovo šest godina nakon pokretanja stečaja i od kojeg je, prema izvješćima, ostao samo trup jer je motor izvađen, a popravak procijenjen kao neisplativ. Zrakoplov je bio procijenjen na 10.500 eura + PDV, navodilo se u izvješću stečajnog upravitelja Zvonimira Bodrožića.