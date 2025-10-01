INFOGRAFIKA / Hrvatska prva u Europi po poskupljenju ulaznica za koncerte, kino i kazalište

Unsplash/Ilustracija

Hrvatska s Estonijom i Slovačkom i dalje vodi mrtvu trku za tron po rastu godišnje stope inflacije u Europi. No u jednom njezinom segmentu ipak smo ispred svih, pa i Slovaka i Estonaca. Cijene za kino, kazalište i koncerte u cijeloj Europi u posljednjih godinu dana najviše su rasle u Hrvatskoj.

Podijeli

Oglas

Već mjesecima Hrvatska je europski doprvak po stopi inflacije, a da je i dalje tako, pokazuju i posljednji podaci Eurostata. Prema prvoj procjeni, koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u rujnu – mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) – u Hrvatskoj je iznosila 4,6 posto.

Mrtva trka s Estonijom

Hrvatska je tako i u rujnu bila među zemljama s najvišom inflacijom. Istu stopu zabilježila je i Slovačka dok je viša inflacija registrirana jedino u Estoniji – 5,2 posto. U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u rujnu je iznosila 2,2 posto.

Državni zavod za statistiku (DZS) je pak objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u rujnu stopa inflacije iznosila 4,2 posto u odnosu na rujan 2024. godine.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi šest posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 5,6 posto, za energiju 4,5 posto, a za industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,5 posto.

S obzirom na to da se u narednim mjesecima tek treba osjetiti poskupljenje plina, struje i ostalih načina grijanja, nema sumnje da ćemo pri vrhu i ostati.

PIXSELL / Marko Picek

Skupo, skuplje, Hrvatska

I dok s Estonijom i Slovačkom vodi mrtvu trku oko godišnje stope inflacije, podaci Eurostata otkrivaju da je Hrvatska šampion po rastu cijena za kina, kazališta i koncerte, piše tportal.

Naime u periodu između lanjskog i ovogodišnjeg kolovoza najveći rast zabilježen je u Hrvatskoj, u kojoj su ulaznice poskupjele čak 12 posto, dok su Rumunjska i Bugarska također među rekorderima s povećanjem od 10 posto.

Najmanje promjene zabilježene su u Irskoj i Portugalu, gdje cijene nisu rasle, a u Grčkoj je čak zabilježen pad od jedan posto.

U Estoniji je rast iznosio devet posto, a u Slovačkoj sedam posto.

Ovdje valja dodati da je stopa PDV-a na ulaznice za koncertna događanja i kulturne priredbe od 2022. godine snižena na pet posto.