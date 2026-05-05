Isplati li se vlastitim rukama raditi namještaj? "Majstor je tražio 3000 eura, a radimo sami za 500"
Vječna dilema: je li bogat čovjek koji može novcem kupiti sve što poželi ili onaj koji ima dovoljno vremena da vlastitim rukama izradi sve što mu treba? Kupiti nešto je lako - ako imate novca - ali ono što sami svojim rukama napravite sigurno ćete više cijeniti, da ne govorimo o tome da možete dati mašti na volju i oblikovati predmet prema vlastitim željama.
Zato nije čudno kad se ljudi raspituju trebaju li sami nešto napraviti i kako da to najbolje naprave. Nedavno se i na hrvatskom Redditu povela rasprava, jedan je korisnik otvorio temu jednostavnim pitanjem "Isplati li se samostalno izraditi namještaj?":
- Došao sam do ideje da samostalno napravim ormar za svoju sobu: napravio bih nacrt, naručio materijale i onda sve samostalno sastavio. Znam da to nije jednostavno, ali mi izgleda zanimljivo pa bih htio probati. Zanima me, ispadne li cjenovno jeftinije nego naručiti namještaj iz (trgovine namještaja) - napisao je. Već su prvi odgovori pokazali da matematika nije tako jednostavna. Jedan korisnik priznaje:
- Ne znam je li jeftinije, ali koliko se natežem sa stolarom, dođe mi da sve sam naručim i sastavim pa kuda puklo da puklo.
Ali oni iskusniji, piše Jutarnji, ponudili su drukčiju perspektivu:
- Ako se razumiješ u to i već si odradio slične stvari, onda će ti biti isplativo, vremenski i financijski. Ako nisi iskusan, a želiš naučiti i vidiš benefit u tome da učiš, onda kreni sam u to, ali računaj da ćeš utrošiti puno više vremena (nego netko tko zna raditi).
Vrijeme se, kako se pokazalo u raspravi, vrlo često zanemaruje u početnoj računici. Jedan korisnik to formulira prilično konkretno:
- Ne znam je li isplativo. Mene je najviše koštalo vrijeme, imam hrpu suhe bukove građe na tavanu i radio sam stalak za gitare, ali satisfakcija koju dobiješ kad napraviš nešto svojim rukama je neprocjenjiva.
Upravo ta ‘neprocjenjiva satisfakcija‘ provlači se kroz gotovo sve komentare kao ključni argument za sam-svoj-majstor pristup. Financijska računica često ostaje u drugom planu.
Početni trošak može biti veći nego što se očekuje, ali se amortizira kroz vrijeme i buduće projekte. Nekoliko korisnika donosi i vrlo konkretne brojke koje mijenjaju perspektivu. Jedan primjer iz Hrvatske:
- Godine 2018. stolar nam je za ugradbeni ormar 4x3x0,5 m htio naplatiti gotovo 19.000 kuna. Napravili smo ga sami za 7500, ako se ne varam. Naravno, shvatio sam da sam neke stvari mogao odraditi bolje, ali ništa toliko bitno. (Ormar) stoji i dandanas bez ikakvih problema.
Slično iskustvo ponudio je i jedan korisnik iz susjedstva, iz Bosne i Hercegovine:
- Evo, nama upravo moj suprug radi ormar za spavaću sobu. Stolar je tražio 3000 eura, a materijal će nas izaći oko 500, najviše 800 eura. Dimenzije su 3,3x2,5 m.
No profesionalci u raspravi spuštaju očekivanja i uvode nijanse:
- Ja se bavim izradom namještaja po mjeri. Sve ovisi o tome koliko si sposoban i što imaš od alata. Još konkretnije:
- Isplativo? Ne baš, ako gledaš samo na novac. Ako imaš neke dijelove prostorije čudnih dimenzija za ormare ili nešto drugo, bit će ti jeftinije sam napraviti ako ne želiš uposliti stolara, ali vrlo vjerojatno ne na istoj razini kvalitete.
Rasprava se vraća na početnu točku: motivaciju. Jedan korisnik sažeo je stvar gotovo filozofski:
- Ako želiš raditi rukama, sam napraviti nešto svoje, apsolutno se isplati. Ode ti vremena i energije, ali na kraju kad vidiš da si nešto napravio i da to nešto stoji, to je super osjećaj!
