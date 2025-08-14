Iznenadit će vas gdje najviše vole putovati njemački turisti

Prema podacima Saveznog statističkog ureda u Wiesbadenu, broj noćenja gostiju iz Njemačke porastao je za 0,8 posto na oko 187 milijuna u prvoj polovici ove godine. Nasuprot tome, broj noćenja gostiju iz inozemstva opao je za 3,2 posto na 36,4 milijuna. Razlog? Prošle godine se u Njemačkoj održalo Europsko prvenstvo u nogometu.