Iznenadit će vas gdje najviše vole putovati njemački turisti

Većina turista koji su posjetili Njemačku u prvoj polovici godine bila je iz - Njemačke.
To znači da upravo Njemačka ostaje najomiljenija turistička destinacija za domaće stanovništvo, prema riječima Norberta Kunza, generalnog direktora Njemačkog turističkog saveza (DTV).
Prema podacima Saveznog statističkog ureda u Wiesbadenu, broj noćenja gostiju iz Njemačke porastao je za 0,8 posto na oko 187 milijuna u prvoj polovici ove godine. Nasuprot tome, broj noćenja gostiju iz inozemstva opao je za 3,2 posto na 36,4 milijuna. Razlog? Prošle godine se u Njemačkoj održalo Europsko prvenstvo u nogometu.
Ukupno 223,3 milijuna noćenja premašilo je rekord postavljen u prvih šest mjeseci 2024. za 0,1 posto, izvijestili su statističari, prenosi Deutsche Welle.
Manjak radne snage, infrastruktura...
U svjetlu ovih podataka, generalni direktor DTV-a Kunz također ukazuje na rezultirajuće izazove. Turistička poduzeća pate od nedostatka radne snage, i nekvalificirane i kvalificirane radne snage, a zapošljavanje tih radnika mora se olakšati. Turističke regije moraju se razvijati održivije i obratiti pozornost na perspektive razvoja turizma u budućnosti i upravljanje njime, tvrdi se.
To zahtijeva pouzdane financijske resurse za općine, konkurentnu i pouzdanu infrastrukturu te mjere za upravljanje turizmom, prema riječima generalnog direktora Njemačkog turističkog udruženja.
Raspoloženje nije euforično
Statističari također ističu da se raspoloženje u njemačkoj smještajnoj industriji u lipnju poboljšalo peti mjesec zaredom – s minus 16,5 na minus 15,3 boda. Međutim, pesimistični glasovi i dalje prevladavaju, prema istraživanju koje je proveo ifo institut sa sjedištem u Münchenu.
"Zapravo, mnogi sektori imali su koristi od stabilne potražnje unatoč općem oklijevanja u potrošnji", kaže stručnjakinja ifo-a za industriju Caroline Vogel pa dodaje:
"Međutim, turistička 2025. nije najbolje započela. Još osjećamo posljedice."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
