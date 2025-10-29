Izvješće Svjetske banke: Kako klimatske promjene utječu na razvojni put i prioritete RH?

"Klimatske promjene više nisu samo okolišno pitanje, nego i ekonomsko. Hrvatska mora ulagati u zaštitu od klimatskih rizika, ali i iskoristiti nove mogućnosti za rast, kroz energetsku učinkovitost, modernizaciju infrastrukture i inovacije u privatnom sektoru", rekao je Primorac. Dodao je da Izvješće Svjetske banke potvrđuje da Hrvatska ima izuzetne prirodne resurse i značajan potencijal za razvoj niskougljične ekonomije.