Izvješće Svjetske banke: Kako klimatske promjene utječu na razvojni put i prioritete RH?

Klimatska tranzicija može postati pokretač održivog rasta hrvatskog gospodarstva, poručeno je u srijedu na predstavljanju Izvješća Svjetske banke o klimi i razvoju zemlje (CCDR) te prednosti niskougljičnog i otpornog rasta u Hrvatskoj.
Oglas
U Izvješću se analizira utjecaj klimatskih promjena na razvoj, rast, smanjenje siromaštva i nejednakost. Istražuje se kako klimatske promjene i globalna dekarbonizacija utječu na razvojni put i prioritete RH te se ističu prioritetna područja za poboljšanje otpornosti, prilagodbe i ublažavanja tih promjena.
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da su klimatske politike ključne za dugoročnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
"Hrvatska je prepoznala važnost zelene tranzicije i klimatskih ulaganja kao prilike za gospodarski rast i nova radna mjesta. Uspjeh ovisi o našoj sposobnosti da povežemo okolišne, energetske i razvojne politike te mobiliziramo privatni kapital za zelene projekte", rekla je Vučković.
"Ubrzana dekarbonizacija svih sektora ključna je za održivi i konkurentan razvoj RH. U kontekstu socijalno pravedne tranzicije pripremamo provedbu Socijalnog klimatskog fonda za Hrvatsku vrijednog 1,68 milijardi eura, koji će se koristiti za pomoć ranjivim kućanstvima, mikropoduzećima i korisnicima prijevoza tijekom zelene tranzicije", istaknula je.
Primorac: Klimatske promjene i rizik i prilika za gospodarstvo
Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac naglasio je da klimatske promjene donose i rizike i prilike za gospodarstvo te da će upravo ulaganja u otpornost i inovacije odrediti budući smjer razvoja.
"Klimatske promjene više nisu samo okolišno pitanje, nego i ekonomsko. Hrvatska mora ulagati u zaštitu od klimatskih rizika, ali i iskoristiti nove mogućnosti za rast, kroz energetsku učinkovitost, modernizaciju infrastrukture i inovacije u privatnom sektoru", rekao je Primorac. Dodao je da Izvješće Svjetske banke potvrđuje da Hrvatska ima izuzetne prirodne resurse i značajan potencijal za razvoj niskougljične ekonomije.
Istovremeno je istaknuto da su rizici povezani s klimatskim promjenama sve izraženiji te da su obala, poljoprivreda, energetika i turizam među najizloženijim sektorima.
"Uz odlučnost, viziju i koordinirani djelovanje Hrvatska može postići svoje klimatske i razvojne ciljeve. Grupacija Svjetske banke spremna je pomoći Hrvatskoj na njenom putu prema održivoj budućnosti", poručio je regionalni direktor Svjetske banke za održivi razvoj za regiju Europe i središnje Azije Sameh Naguib Wahba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas