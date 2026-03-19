Orban ustraje: Stav Mađarske je vrlo jednostavan. Nema nafte, nema novca

Mađarska, koja blokira isplatu europskog zajma Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, neće posustati dok Kijev ne obnovi opskrbu ruskom naftom kroz naftovod Družba, ponovio je Viktor Orban u četvrtak.
Oglas
"Stav Mađarske je vrlo jednostavan: pomoći ćemo Ukrajini kad budemo imali naftu, koju oni blokiraju", rekao je mađarski premijer novinarima po dolasku na europski samit u Bruxellesu.
"Dotad ne možemo podržati nijedan prijedlog u korist Ukrajine", nastavio je.
U prosincu je Viktor Orban pristao da EU Ukrajini odobri zajam od 90 milijardi eura, uvjetujući, zajedno sa Slovačkom i Češkom, da u zajmu ne sudjeluje.
Kijevu su ta sredstva nasušna za financiranje rata protiv Rusije u 2026. i 2027. godini.
No mađarski čelnik,jačeg nacionalističkog stava nego ikad otkako je počela izborna kampanja za parlamentarne izbore 12. travnja, sve je doveo u pitanje.
Kategorički odbija pristati na njegovu isplatu osim ako se ne nastavi isporuka ruske nafte Mađarskoj putem naftovoda Družba koji prolazi Ukrajinom.
Naftovod je oštećen u ruskim zračnim napadima 27. siječnja, a Budimpešta optužuje Kijev da odugovlači s njegovim vraćanjem u funkciju.
"Nema nafte, nema novca", upozorio je Orban već ranije ovog tjedna.
Stav je to koji osuđuje nekoliko drugih sudionika samita, koji žele izvršiti pritisak na Orbana i optužiti ga da ne ispunjava svoje obaveze.
"On koristi Ukrajinu kao oružje u svojoj izbornoj kampanji, a to nije ispravno. Imali smo dogovor", reagirao je finski premijer Petteri Orpo prije početka sastanka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas