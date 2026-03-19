Oglas

PONOVIO STAJALIŠTE

Orban ustraje: Stav Mađarske je vrlo jednostavan. Nema nafte, nema novca

author
Hina
|
19. ožu. 2026. 11:24
04.04.2024., Viktor Orban. Photo: Damir Hajdarbasic/PIXSELL
Mađarska, koja blokira isplatu europskog zajma Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, neće posustati dok Kijev ne obnovi opskrbu ruskom naftom kroz naftovod Družba, ponovio je Viktor Orban u četvrtak.

Oglas

"Stav Mađarske je vrlo jednostavan: pomoći ćemo Ukrajini kad budemo imali naftu, koju oni blokiraju", rekao je mađarski premijer novinarima po dolasku na europski samit u Bruxellesu.

"Dotad ne možemo podržati nijedan prijedlog u korist Ukrajine", nastavio je.

U prosincu je Viktor Orban pristao da EU Ukrajini odobri zajam od 90 milijardi eura, uvjetujući, zajedno sa Slovačkom i Češkom, da u zajmu ne sudjeluje.

Kijevu su ta sredstva nasušna za financiranje rata protiv Rusije u 2026. i 2027. godini.

No mađarski čelnik,jačeg nacionalističkog stava nego ikad otkako je počela izborna kampanja za parlamentarne izbore 12. travnja, sve je doveo u pitanje.

Kategorički odbija pristati na njegovu isplatu osim ako se ne nastavi isporuka ruske nafte Mađarskoj putem naftovoda Družba koji prolazi Ukrajinom.

Naftovod je oštećen u ruskim zračnim napadima 27. siječnja, a Budimpešta optužuje Kijev da odugovlači s njegovim vraćanjem u funkciju.

"Nema nafte, nema novca", upozorio je Orban već ranije ovog tjedna.

Stav je to koji osuđuje nekoliko drugih sudionika samita, koji žele izvršiti pritisak na Orbana i optužiti ga da ne ispunjava svoje obaveze.

"On koristi Ukrajinu kao oružje u svojoj izbornoj kampanji, a to nije ispravno. Imali smo dogovor", reagirao je finski premijer Petteri Orpo prije početka sastanka.

Teme
Družba Mađarska Nafta Naftovod Družba Ukrajina Viktor Orban pomoć Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ