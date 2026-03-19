Milardović: Pogledajte ponašanje MOL-a, pa Orban i ekipa i dalje misle da je Hrvatska dio Austro-Ugarske
Politički analitičar Anđelko Milardović bio je gost "Novog dana" kod našeg Tihomira Ladišića.
Milardović je prije nekoliko dana bio kod predsjednika Zorana Milanovića s članovima organizacijskog odbora 10. Energetskog foruma. "Forum će se baviti pitanjima energetske suverenosti u doba deglobalizacije te pitanjem prehrambene suverenosti. Moramo voditi računa da smo sada u velikom valu deglobalizacije, faktički od 2007. i da imamo posla sa smanjenom integracijom, a i s vraćanjem u nacionalne državne okvire", rekao je i dodao da je Forum važan kako bi se pokazalo kako bi se u kontekstu globalnom društvu rizika postavile države koje imaju uređena ta pitanja - energenata, hrane i tehnologije.
Kod predsjednika, je kaže, predstavio forum i dvije paradigme. "Stara paradigma koja se bazira na konceptu ekonomije rizika odnosno, loto ekonomije. Tri su stupa te loto ekonomije - fondovi, doznake i ekonomija doživljaja turizam. U globalnom društvu rizika pitanje je koliko taj model može funkcionirati. Druga paradigma koju ja zagovaram, i koja je predstavljena predsjedniku, a taj se model bazira na ideji hrane, energije i tehnologije. To je taj tronožac o kojem se treba razmišljati", poručio je Milardović.
Dodao je da mu je drago da je pokrenuta inicijativa oko sastanka premijera i predsjednika jer izvršna vlast po Ustavu treba komunicirati te naglasio da smatra da će ove tri teme biti dijelom njihovih razgovora.
Naglasio je da je kriza danas puno veća nego što je bila prije deset godina. "S vremenom, kako život ide, kriza se intenzivira i ona je determinirana politikom, po mojem mišljenju, raspadom društvenih ugovora, pa i globalnog društvenog ugovora", rekao je pa dodao da su ljudi osnivali države uz pomoć društvenog ugovora da ih država zaštiti, da im osigura energiju, hranu i tehnologiju.
"Zato ovaj projekt nema ideologijsku dimenziju, već duboku antropološku i filozofsko-antropološku dimenziju, u smislu vođenja života, održavanja života i opstanka. On je tako i predstavljen diplomatskom zboru, i taj je projekt jako dobro primljen. Diplomatska zajednica razumije o čemu se radi, jer je ovaj trokut egzistencijalan i može se primijeniti na svako društvo. Europa ovakva kakva je, mora voditi računa o tome hoće li moći prehraniti stanovništvo, hoće li imati dovoljno energenata i kako će se odnositi u odnosu na tehnološki napredak", naglasio je.
Oružje, naglasio je, nije ništa drugo nego primijenjena tehnologija. Ali, pita se treba li tehnologija služiti uništavanju. "Na razini svijesti i osvještavanje potrebe, potrebno je promišljati novu paradigmu po kojoj ćemo živjeti i funkcionirati. Ne može se stalno mantrati i proizvoditi dvostruka zbilja. Zbilja realnoga svijeta ovakoog kakav je nije kompatibilna s virtualnim svijetom koju proizvode mediji, novi mediji", poručio je.
Ako nam je prioritet proizvodnja i samodostatnost hrane, zašto nam proizvodnja hrane pada?
"Sad u igru treba ubaciti neke druge aktere, agense, agente i agende. Uvozni lobiji, interesne grupe djeluju preko medija i PR struktura, uvjeravaju da se ne isplati ništa proizvoditi. Prije desetak dana sam bio sa ženom u jednom trgovačkom lancu, išli smo kupiti grincajg, deklaracija je zanimljiva. Svaki dio, svaka sastavnica je iz druge zemlje. Sinulo mi je - pa zar mi nismo sposobni proizvesti mrkvu? Ljude se uvjerava da se ništa ne isplati proizvoditi. na taj način se ne gaji, ne promiče radna etika nego lijenost i odustajanje od sebe, do vlastitog samoponištavanja", naglasio je i dodao da država, ako to hoće napraviti, ima načina zaštititi stanovništvo.
"Postoje zakoni, pa neka djeluje uz pomoć zakona, da ti zakoni budu kompatibilni s EU, ali da se tom divljačkom pohodu interesnih grupa i uvozničkih lobija uz pomoć zakona stati na kraj, da se to regulira", rekao je.
Komentirajući hrvatsku energetiku, Milarović je rekao da je, u proizvodnom smislu na veliko MOL je, kaže, odigrao svoju igru i "stavio šapu na to". "Možda trebamo razmišljati o nekoj novoj firmi. Unutar INA-MOL strukture, to je jedna podređena pozicija. Pogledajte ponašanje MOL-a, pa Orban i njegova ekipa i dalje misle da je Hrvatska dio Austro-Ugarske", rekao je.
Moramo, dodao je, razmišljati o tome kako ćemo funkcionirati, živjeti i opstati na dugi rok. "Tu nije riječ o ekonomskom nacionalnizmu, ali ima s egzistencijalizmom, s održavanjem naše egzistencije. Mi imamo pravo na život, organizaciju života, vođenje života i kvalitetu života", rekao je.
Na kraju je komentirao sastanak Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost. "Mislim da su vanjski događaji, kompleksnost ekonomske krize, uloga SAD-a, isprepleteni odnosi.... Svijet je upao u jednu kaotičnu situaciju. Dva ustavna aktera izvršne vlasti koji su najodgovorniji za vođenje ove države i društva, što će drugo nego razgovarati?", rekao je.
Hrvatska je, dodao je, postala dijelom globalnog društva rizika. "Nije više pitanje hoće li se rizik pojaviti, već kad će se pojaviti, koliko će trajati i koliko su sustavi spremni obraniti se od tih rizika da ne dođe do disfunkcionalnih djelovanja unutar sustava", naglasio je Milardović.
Dodao je da su stavovi premijera i predsjednika različiti. "Tu su i odnosi moći ključni. Mislim da bi trebalo stati na loptu što se tiče igre moći. Vlast treba nastupiti na neki način jedinstveno jer predstavlja i vodi ovu državu. Nije svejedno kako ćemo funkcionirati sutra, ali da bi došlo do poboljšanja potreban je razgovor", rekao je.
Milardović je naglasio da ovo što se događalo u posljednjih pet godina proizvodi negativnu sliku, kao da živimo u dvije različite države kao da imamo dva različita političke sustava. "Nema velike mudrolije, akteri se moraju vratiti pod kišobran Ustava. Nema druge, kako ćemo se mi nositi s ovim globalnim neredom i kaosom ukoliko centralni akteri ne razgovaraju? Molim i jednog i drugog da sjednu i razgovaraju, jer to je jedini način da budemo normalno društvo i država", poručio je.
"Nitko od nas građana, pojedinaca niti aktera vlasti ne može uzeti Republiku kao scvoje vlasništvo i nametati svoju volju i bacati građane i društvo u talačku situaciju zbog ega ili narcizma. "To je pogibeljeno i za njih i za sve nas jer se svi mi ne možemo vrtjeti oko jedne osobe, a mi smo kao demokracija", rekao je i rekao da to ne funkcionira na dugi rok jer ćemo se slomiti.
Na kraju je rekao da ne prihvaća virtualnu stvarnost i pumapanje da teče med i mlijeko kad znamo da nije tako.
