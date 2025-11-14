investicijski fond Carlyle
Izvori za Reuters: Američki fond zainteresiran je za kupnju Lukoilove imovine "u paketu"
Američki investicijski fond Carlyle razmatra opcije za kupnju inozemne imovine sankcioniranog ruskog naftnog diva Lukoila 'u paketu', rekla su tri izvora za Reuters.
Krajem listopada američko ministarstvo financija uvelo je sankcije Lukoilu i Rosneftu, nastojeći time ograničiti ruske proračunske prihode i mogućnosti financiranja rata u Ukrajini.
Nekoliko dana kasnije Lukoil je objavio da namjerava prodati inozemnu imovinu, potvrdivši da je prihvatio ponudu švicarskog multinacionalnog trgovca sirovinama Gunvora.
Početkom studenog Gunvor je povukao ponudu budući da je Washington signalizirao da mu ne namjerava izdati dozvolu za poslovanje.
Lukoilova imovina privukla je pozornost i investicijskog fonda Carlylea, rekla su tri izvora u četvrtak za Reuters.
Carlyle je tek počeo razmatrati mogućnosti kupnje, rekao je jedan od izvora, i zatražio bi prije dubinske analize zeleno svjetlo Washingtona, ali mogao bi i odustati od kupnje, naglašava izvor.
Fond je o svojim namjerama obavijestio Lukoil, kazao je drugi izvor.
Američka investicijska kompanija odbila je za Reuters komentirati navode izvora, a Lukoil nije odgovorio na Reutersov upit da ih komentira.
Carlyle spada među najveće investicijske tvrtke u svijetu i upravlja imovinom vrijednom 474 milijarde dolara, napominje Reuters.
Lakše do dozvole?
Gunvor je povukao ponudu za Lukoilovu imovinu u inozemstvu nakon što je američko ministarstvo financija signaliziralo da namjerava spriječiti transakciju.
"Carlyle će lakše pribaviti američku dozvolu", drži Adi Imsirovic, direktor savjetodavne kompanije Surrey Clean Energy i bivši upravitelj odjela za trgovinu naftom u trgovinskim ogranku ruskog Gazproma.
Kako bi izbjegle američke sankcije, kompanije moraju zaključiti transakcije s Lukoilom do 21. studenog.
Lukoil je zatražio produljenje tog roka, rekla su u srijedu tri izvora.
"Carlyle bi mogao postići dobru cijenu, no pitanje je može li dobiti dovoljno vremena za temeljitu procjenu vrijednosti imovine", kazao je Dan Pickering, direktor investicija u savjetodavnoj kompaniji Pickering Energy Partners.
Potencijalni dogovor dodatno kompliciraju i nastojanja nekih država da nacionaliziraju dijelove Lukoilove imovine, napominje pak Aditya Ravi iz kompanije za istraživanje u energetskom sektoru Rystad Energy.
Paket ili 'tranše'?
Lukoil je već desetljećima najaktivnija ruska naftna kompanija u inozemstvu, ističe Reuters.
Njegova inozemna imovina obuhvaća rafinerije u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, udjele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji te opširnu mrežu maloprodajnih benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući i Hrvatsku.
Ukupno Lukoil u proizvodi oko dva posto svjetske nafte, a u pogonima izvan matične države proizvodi 0,5 posto svjetske nafte.
Prema burzovnim podnescima iz 2024., vrijednost Lukoilove inozemne imovine procjenjuje se na oko 22 milijarde dolara, prenosi Reuters.
Carlyle je želi kupiti u paketu, a druge su tvrtke signalizirale interes za pojedine dijelove.
Shell je navodno zainteresiran za Lukoilove naftne platforme u teritorijalnim vodama Gane i Nigerije, rekla su dva odvojena izvora za Reuters. Shell nije želio komentirati njihove navode.
Ruski stručnjaci rekli su za agenciju TASS da bi se Lukoilu više isplatilo imovinu prodavati 'u tranšama' jer bi dobio više novca.
Prema njihovoj procjeni, tržišna vrijednost Lukoilove imovine iznosi oko 12 milijardi dolara, ali kompanija bi mogla kupcima ponuditi i značajan popust kako bi u kratkom roku zaključila posao.
Najjednostavniji scenarij za Lukoil bila bi prodaja imovine aktualnim partnerima u pojedinim projektima, navode ruski stručnjaci.
