Kako Trump zarađuje na svom položaju?

Početkom kolovoza Trump je također najavio tarife do 100 posto na uvoz računalnih čipova i poluvodiča. Međutim, Apple bi, kako je rečeno, bio izuzet od tih tarifa, jer je izvršni direktor Applea Tim Cook obećao dodatnih 100 milijardi dolara ulaganja u SAD. Cijena dionica Applea nakon toga je porasla za više od četiri posto već sljedećeg dana.