U budućnosti bi se za svaki potrošeni euro trebao dodijeliti jedan bod. Zauzvrat, za očekivati je da će porasti i broj bodova potrebnih za nagrade. Istovremeno, prema pisanju “Supermarktbloga”, Kaufland planira proširiti mogućnosti iskorištavanja bodova. Tako bi se bodovi ubuduće mogli koristiti i za popuste na prehrambene proizvode ili besplatne artikle. U zemljama istočne Europe Kaufland se pritom već oslanja na partnerstva s brendiranim proizvođačima, čime njihovi proizvodi postaju vidljiviji na tržištu.