Kaufland očito planira sveobuhvatnu obnovu svog programa vjernosti. Ova promjena mogla bi uskoro stići i u Njemačku.
Mnogi supermarketi i diskonti imaju vlastite aplikacije i programe vjernosti. U Kauflandu, primjerice, postoji Kaufland Card – nekada izdavana kao fizička kartica, a danas u digitalnom obliku kao aplikacija s popustima, kuponima i programom vjernosti.
No, prema izvješćima poznatog tehnološkog bloga “Caschys Blog” i “Supermarktbloga”, Kaufland je pokrenuo temeljitu reorganizaciju svog bonus programa. Dosadašnja Kaufland Card trebala bi ubuduće nositi novo ime “Xtra”. Prve poslovnice u Rumunjskoj i Moldaviji već su navodno prešle na novi sustav, prenosi Fenix Magazin.
Uvođenje u Njemačkoj već u veljači?
Mnogo toga ukazuje na to da bi revidirani program vjernosti uskoro mogao stići u Njemačku. Prema pisanju “Caschys Bloga”, u kodu aplikacije za “Xtra” odjeljak već su pohranjeni tekstovi na njemačkom jeziku, a “Supermarktblog” također izvještava o njemačkim prijevodima i njemačkom zaslonu za prijavu.
Osim toga, na stranicama s oglasima za posao traže se promotori za “Kaufland Card promociju 2026.” u razdoblju od 12. do 21. veljače 2026. To bi moglo ukazivati na to da će promjene u Njemačkoj krenuti sredinom veljače.
Novi program vjernosti vjerojatno će isprva biti uveden pod nazivom “Kaufland Card Xtra”. Dugoročno se, međutim, očekuje korištenje isključivo imena “Kaufland Xtra”, na što ukazuju novi logotipi u Kaufland aplikaciji. Dio novog vizualnog identiteta je i nova maskota – pahuljasto, plavo slovo “X”.
Planiran novi sustav bodovanja
Osim imena, bit će revidiran i sustav bodovanja. Trenutačno kupci dobivaju jedan bod vjernosti za svakih pet eura vrijednosti kupnje. Ti se bodovi mogu zamijeniti za kupone za kupnju ili popuste – primjerice, trajne popuste na odabrane neprehrambene proizvode ili privremene akcijske popuste.
U budućnosti bi se za svaki potrošeni euro trebao dodijeliti jedan bod. Zauzvrat, za očekivati je da će porasti i broj bodova potrebnih za nagrade. Istovremeno, prema pisanju “Supermarktbloga”, Kaufland planira proširiti mogućnosti iskorištavanja bodova. Tako bi se bodovi ubuduće mogli koristiti i za popuste na prehrambene proizvode ili besplatne artikle. U zemljama istočne Europe Kaufland se pritom već oslanja na partnerstva s brendiranim proizvođačima, čime njihovi proizvodi postaju vidljiviji na tržištu.
Službena potvrda Kauflanda o uvođenju novog sustava u Njemačkoj još se čeka.
