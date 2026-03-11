Klub od 100 milijardi dolara: Ovih 20 ljudi ima bogatstvo s 12 znamenki

Suosnivač Oraclea imao je vrlo turbulentu godinu. U srpnju su on i njegov sin David zaključili spajanje Paramounta i Davidove tvrtke Skydance Media. Tri mjeseca kasnije Larry je zabilježio najveći jednodnevni rast bogatstva koji je Forbes ikada zabilježio te se obogatio za gotovo 100 milijardi dolara zahvaljujući snažnom rastu dionica Oraclea, što ga je poguralo iznad granice od 400 milijardi dolara. Potom je dionica Oraclea pala, prepolovivši gotovo polovicu njegova bogatstva, a Warner Bros. je u prosincu odbio ponudu za preuzimanje od Paramounta, odlučivši se umjesto toga spojiti s Netflixom. U siječnju su SAD i Kina finalizirali dogovor prema kojem su Oracle, investicijska tvrtka Silver Lake i MGX iz Abu Dhabija preuzeli američke operacije TikToka, pri čemu je Oracle stekao udio od 15 posto. Mjesec dana kasnije Ellisonovi su naposljetku dobili bitku za Warner Bros., objavivši posao vrijedan 110 milijardi dolara koji će im omogućiti kontrolu nad jednim od najvećih medijskih carstava u zemlji.