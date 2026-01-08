Ovo su najbogatiji ljudi u regiji: Primat preuzeli Srbi, evo kako stoje Hrvati

Ukupno gledajući listu 100 najbogatijih, na njoj se nalazi 27 hrvatskih tvrtki procijenjenih na 28,22 milijarde eura. No to je svega 110 milijuna eura više nego u 2024. godini. S obzirom na rast od 0,4 posto, čini se da su inflacija i rast plaća ipak napravili svoje čak i najvećim kompanijama. S obzirom na nastavak trendova i u 2026. godini, tek treba vidjeti hoće li domaće kompanije naći način da povećaju svoju profitabilnost.