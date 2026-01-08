BROJNE PROMJENE
Ovo su najbogatiji ljudi u regiji: Primat preuzeli Srbi, evo kako stoje Hrvati
Pregled najbogatijih ljudi u regiji beogradskog Nedeljnika otkrio je da su prošle godine nastupile brojne promjene. Vrijednost najvećih hrvatskih tvrtki pada, mahom zbog inflacije i rasta troškova plaća, ali i zbog nekonsolidiranog poslovanja.
Brojne usporedbe toga što je bilo i što je trebalo biti u 2025. godini pokazatelj su onoga što jest i što je možda trebalo biti učinjeno. Što se tiče poduzetništva, slika je tu sasvim jasna jer su najveće kompanije na ovim prostorima kumulativno zabilježile rast.
Mišković i Kostići na vrhu
Prije svega, treba reći da je bogatstvo 100 najbogatijih u regiji poraslo za dvije milijarde eura, što je i trend u svijetu. No visokotehnološke kompanije, koje su inače bile predvodnice u vrijednosti, sada su u blagom padu.
Tako je na prvom mjestu došlo do promjene. Prethodnih godina tu su poziciju čvrsto držali Silvio i Robert Kutić te Izabel Jelenić iz Infobipa. No njih su u 2025. godini po vrijednosti pretekli srpski poduzetnici Miroslav Mišković i njegov Delta Holding te obitelj Kostić sa svojom MK Grupom.
Mišković je, prema podacima koje je prikupio Nedeljnik, 'težak' 3.011.403.812 eura, a obitelj Kostić vrijedi 2.918.891.445 eura. Infobip je ovdje tek na trećem mjestu s nešto više od 2,5 milijuna eura, ponajprije zahvaljujući tome što još uvijek nisu konsolidirali poslovanje, a zbog visokih troškova vrijednost im je pala za više od 600 milijuna eura.
'Teškaši' u padu
Ako bismo gledali top 10 na listi, četvero najbogatijih dolazi iz Srbije, a šest iz Hrvatske. Uz vlasnike Infobipa, na listi su Mate Rimac, čija je Rimac grupa procijenjena na 1.743.316.832 eura, vlasnik Plodina Mile Ćurković ima 1.734.787.500 eura, Dubravko Grgić, čiji je koncern Agram redovito bio među prvima na listi, a lani je vrijedio 1.698.000.000 eura, Davor Lukšić Lederer, čija hotelska grupacija Plava laguna vrijedi 1.628.787.500 eura, te Pavao Vujnovac i njegova Vujnovac grupa, čija je vrijednost lani iznosila 1.582.000.000 eura.
Ispred njih, a iza Infobipa, na listi su se smjestili Dejan Čakajac i Jadranka Stepanović, čije kompanije Mozzart i Vega vrijede nešto više od dva milijuna eura, te Petar Matijević, čija istoimena mesna industrija vrijedi 1.794.545.863 eura.
No da se vratimo na domaće 'teškaše'. Za razliku od ranijih godina, svi su zabilježili pad vrijednosti, osim Plodina. Isti trend zabilježio je i 11. na listi, Emil Tedeschi, jer je vrijednost njegove Atlantic grupe lani pala na 1.577.420.285 eura.
Primjetan trend
Među prvih 25 na listi nalazi se 11 srpskih, 13 hrvatskih i jedan bosanskohercegovački biznismen. Ujedno, svaka od njihovih 25 kompanija vrijedi više od milijardu eura.
Za razliku od prvih 10 među prvih 25, vrijednost tvrtki hrvatskih poduzetnika uglavnom je rasla. Na listi su Nermin Sefić, čiji GNK ASG vrijedi 1.352.000.000 eura, Oleg Uskoković, čija je Medika lani zabilježila vrijednost od 1.244.900.000 eura, Tommy Tomislava Mamića lani je vrijedio 1.236.248.000 eura, Žito grupa Marka Pipunića 1.025.900.000 eura, Orbico grupa Branka Roglića 1.008.995.000 eura, a NIRD, koji vodi Bisera Dragičević, vrijedi 1.001.204.000 eura.
Ukupno gledajući listu 100 najbogatijih, na njoj se nalazi 27 hrvatskih tvrtki procijenjenih na 28,22 milijarde eura. No to je svega 110 milijuna eura više nego u 2024. godini. S obzirom na rast od 0,4 posto, čini se da su inflacija i rast plaća ipak napravili svoje čak i najvećim kompanijama. S obzirom na nastavak trendova i u 2026. godini, tek treba vidjeti hoće li domaće kompanije naći način da povećaju svoju profitabilnost.
