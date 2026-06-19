Mütterrente III
Njemačka povećava mirovine majkama
Milijuni majki koje su odgajale djecu prije 1992. godine uskoro bi trebale dobiti veća mirovinska primanja
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Nova izmjena pod nazivom Mütterrente III ukida dosadašnju razliku u obračunu mirovinskih prava između starijih i mlađih generacija djece, piše Fenix Magazin.
Što donosi Mütterrente III?
Do sada su roditelji za djecu rođenu prije 1992. godine dobivali priznato 2,5 godine mirovinskog staža za odgoj djeteta, dok se za djecu rođenu nakon toga priznavao puni period od tri godine.
Novom reformom ta se razlika ukida. Za svako dijete rođeno prije 1992. godine dodatno će se priznati još pola godine odgojnog staža, odnosno pola mirovinskog boda više. Promjena će najviše koristiti ženama jer su one u većini slučajeva prekidale radni odnos zbog brige o djeci.
Koliko će mirovina biti veća po djetetu?
Prema izračunu, uz očekivanu vrijednost mirovinskog boda od srpnja 2026. godine od 42,52 eura, dodatnih pola boda znači oko 21 euro više mirovine mjesečno po djetetu (bruto). Povećanje se isplaćuje trajno, doživotno. Na prvi pogled iznos možda ne djeluje velik, ali kod više djece razlika postaje značajna.
Primjerice, majka s troje djece rođene prije 1992. godine dobila bi:
3 × 0,5 mirovinskog boda = 1,5 dodatni bod
oko 63,78 eura više bruto mjesečno
oko 765 eura više godišnje
Nakon odbitka za zdravstveno i osiguranje za njegu ostalo bi joj približno 56 eura mjesečno više.
Koliko to znači kroz cijelo razdoblje mirovine?
Ako osoba prima mirovinu još 20 godina, dodatak za troje djece mogao bi iznositi više od 15.000 eura ukupno, bez uračunavanja budućih povećanja mirovina.
Kada počinje isplata?
Nova pravila trebala bi vrijediti od 1. siječnja 2027. godine. Međutim, isplata povećanja očekuje se tek tijekom 2028. godine, jer Njemačka mirovinska osiguranja moraju ponovno izračunati milijune mirovina i prilagoditi računalne sustave.
Dobra vijest za korisnike je da se planira retroaktivna isplata za 2027. godinu, pa korisnici ne bi trebali izgubiti novac koji im pripada.
Tko mora podnijeti zahtjev?
Osobe koje već primaju mirovinu i imaju pravo na Mütterrente III u pravilu ne moraju ništa poduzimati. Povećanje bi trebalo biti obračunato automatski. Ipak, osobe koje nisu sigurne imaju li pravo mogu se obratiti Deutsche Rentenversicherung i provjeriti svoj mirovinski račun.
Promjena koja donosi više novca, ali i velike troškove
Mütterrente III za mnoge žene predstavlja ispravljanje dugogodišnje razlike u priznavanju roditeljskog rada. Iako dodatak od oko 21 eura po djetetu mjesečno nije velik, kod obitelji s više djece može predstavljati značajnu pomoć.
Za državu, međutim, reforma znači milijarde eura dodatnih troškova za mirovinski sustav.
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