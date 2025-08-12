Koliko ima nezaposlenih u Hrvatskoj?

Tijekom srpnja ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 13.726 osoba, što je 11,5 posto manje nego u srpnju lani. Pritom je 9.400 osoba ili 68,5 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 2.390 osoba iz redovitoga školovanja (17,4 posto) te 1.936 osoba iz neaktivnosti (14,1 posto).