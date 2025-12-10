ULAGANJE U KRIPTO
Koliko je bogat najstariji sin Donalda Trumpa? Cifra se šesterostruko povećala u samo godinu dana
Najstariji sin američkog predsjednika nekada je izbjegavao svog oca i besciljno lutao Coloradom. Na kraju se vratio kući, pridružio se obiteljskom biznisu i počeo stjecati bogatstvo koje bi njegovog oca učinilo ponosnim.
U svibnju, na Bitcoin konferenciji u američkoj kockarskoj prijestolnici, Donald Trump mlađi hvalio se pred oduševljenom publikom svojim ulaganjima u kriptovalute.
Sjedeći na pozornici pored svog "kripto brata”, Erica, nabrajao je jedan po jedan posao s digitalnom imovinom. "Duboko smo u kriptovalutama”, rekao je. "Mislim, to je ogroman dio svega što trenutačno radimo”, dodao je.
To je svakako ogroman dio njegova bogatstva. Prošle godine najstariji sin predsjednika Donalda Trumpa vrijedio je oko 50 milijuna dolara, piše Forbes.
Koliko sada vrijedi njegovo bogatstvo?
Danas Forbes procjenjuje da je bogatstvo njegova najstarijeg sina oko 300 milijuna dolara. Točnije, šest puta više nego u studenome 2024., a za to može zahvaliti upravo kriptovalutama.
Za početak, tu je World Liberty Financial, koji se pretvorio u „zlatnu koku” za obitelj Trump.
Zahvaljujući tom pothvatu dosad je prodano oko 1,4 milijarde dolara u tokenima. Dio tog iznosa ide obitelji Trump, iako točan iznos ostaje donekle nepoznat.
Dokumenti pokazuju da je predsjednik početkom godine dobio oko 52% prihoda. Članovi njegove obitelji – vjerojatno trojica suosnivača Eric, Don mlađi i Barron – podijelili su 22%.
Kasnije sklopljeni poslovi mogli su od tada promijeniti financijsku strukturu.
Imovina
Ako je svaki nasljednik dobio po 7%, to bi im donijelo oko 80 milijuna dolara gotovine nakon oporezivanja. Tu je zatim i WLF stablecoin.
Od svog debija ranije ove godine, dodao je još oko 19 milijuna dolara Donu mlađem, pod pretpostavkom da on i njegova braća imaju isti udio u tom poslovanju.
Pored toga postoji i fond World Liberty tokena, koji bi mogao vrijediti još oko 34 milijuna dolara, čak i nakon velikih umanjenja vrijednosti jer se trenutačno ne mogu prodati.
Najveća pojedinačna imovina Donalda Trumpa mlađeg možda je udio u American Bitcoinu, kompaniji za rudarenje kriptovaluta koju je zajedno s bratom Ericom osnovao u ožujku.
I poslovi izvan kriptovaluta mu idu od ruke
Dokumenti podneseni Komisiji za vrijednosne papire pokazuju da Eric posjeduje 7,3% poslovanja i navode Donalda mlađeg kao investitora, ali ne preciziraju veličinu njegova udjela.
Međutim, analiza SEC dokumenata sugerira da on vjerojatno posjeduje negdje između 1% i 5% kompanije. Ako je Don mlađi na gornjoj granici tog raspona, to bi njegovu bogatstvu moglo dodati još oko 80 milijuna dolara.
Nekada je vrijedilo i više – Forbes je procjenjivao njegovu neto vrijednost na oko 500 milijuna dolara u rujnu, uglavnom zahvaljujući vrijednosti American Bitcoina. Vrijednost dionica kompanije od tada je pala. Poslovi izvan kripta također dobro idu Donu mlađem.
Samo prošlog tjedna, njegovih dva milijuna dionica u posebnoj kompaniji pod imenom New America Acquisition povećalo je njegovu imovinu za više od 20 milijuna dolara preko noći. Dionice te kompanije u četvrtak su se počele prodavati za nešto više od 10 dolara na njujorškoj burzi.
Bogatstvo i dionice u kompanijama
Najstariji predsjednikov sin također ima oko 10 milijuna dolara uloženih u dionice niza politički povezanih kompanija – Dominari Holdings, financijske firme s uredima u Trump Toweru; zatim Public Square, anti-woke online tržište; GrabAGun, online trgovac vatrenim oružjem; Unusual Machines, proizvođač dronova; te Trump Media and Technology Group, matična kompanija Truth Sociala (koja je također krenula u smjeru kripta).
Nekretnine
Što se tiče njegovih nekretnina u New Yorku, objekt s tri stambene jedinice, jedan blok od East Rivera, i njegova kuća na Floridi (koja je 50% u njegovu vlasništvu), porasli su za oko pola milijuna dolara u posljednjih godinu dana. Sada vrijede ukupno 12 milijuna dolara.
Pobjeda na sudu, gdje su žalbeni suci odbacili kaznu izrečenu u procesu protiv Trump Organization zbog prijevare, povećala je njegovu neto vrijednost za još oko pet milijuna dolara. Tijekom 2024. zaradio je oko 3,2 milijuna dolara od novih licencnih ugovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Vijetnamu.
Tu su i ugovori iz 2025. u Indiji, Kataru, Rumunjskoj, Maldivima i ponovno Saudijskoj Arabiji. Sigurno će dodati još njegovu bogatstvu.
Njegov udio u širokom obiteljskom biznisu licenciranja nekretnina danas vrijedi 34 milijuna dolara, procjenjuje Forbes.
