Loše prognoze: Milijuni u Njemačkoj imat će manje plaće

Tijekom sljedećih deset godina u Njemačkoj, doprinosi za zdravstveno osiguranje, dugotrajnu njegu, mirovinsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti postupno će se popeti na 50 posto i za radnike i za poslodavce. Zaključak je ovo prognoze Instituta IGES za zdravstveno osiguravajuće društvo DAK.
Trenutno 42,7 posto bruto plaće ide na doprinose za socijalno osiguranje, a poslodavci pokrivaju polovicu troškova, pišu njemački mediji. Uz to, tu su i porezi. To znači da ako Vlada ne poduzme protumjere, milijuni radnika mogli bi imati znatno manje novca u džepovima do 2035. – jer će doprinosi nastaviti vrtoglavo rasti, piše Fenix magazin.
S bruto mjesečnom plaćom od 2.500 eura (trenutni doprinosi za socijalno osiguranje za radnike: 533,75 eura), doprinosi prijete porastom na 625 eura mjesečno – dodatni teret od 91,25 eura mjesečno, odnosno 1.095 eura godišnje.
S plaćom od 3.500 eura, povećanje doprinosa iznosi 127,75 eura mjesečno, odnosno 1.533 eura godišnje.
Oni koji zarađuju 4.500 eura bruto mjesečno morat će plaćati 164,25 eura više mjesečno, odnosno 1.971 euro godišnje.
Što više radnicima rastu doprinosi, neto plaće su na kraju manje.
“Ovaj dramatičan razvoj događaja trebao bi biti posljednji znak upozorenja za sve uključene, potičući ih da se brzo i hrabro uhvate u koštac s potrebnim reformama”, rekao je njemačkim medijima izvršni direktor DAK-a Andreas Storm.
Izvršni direktor DAK-a predlaže veće poreze
Storm predlaže da se, u kratkom roku, rashodi u sustavu zakonskog zdravstvenog osiguranja zakonski ograniče na najviše prihode. Nakon toga, stopa PDV-a za lijekove trebala bi se smanjiti, a porezi na duhan i alkohol povećati. Kao posljednji korak, bile bi potrebne strukturne reforme (npr. u bolnicama) kako bi se uštedio novac.
Autori studije predviđaju financijski deficit od gotovo 12 milijardi eura samo u zakonskom zdravstvenom osiguranju do 2027. godine. Dodatnih 5,5 milijardi eura potrebno je za osiguranje dugotrajne skrbi.
Odakle će doći tih 17 milijardi eura?
Stručnjaci kritiziraju: “Mjere financiranja koje je nedavno usvojila Vlada kao kratkoročnu potporu financijskoj situaciji zdravstvenog i osiguranja dugotrajne skrbi neće same po sebi postići srednjoročno do dugoročno smanjenje doprinosa.” Drugim riječima: Ono što Vlada čini je nedovoljno!
