Loše prognoze: Milijuni u Njemačkoj imat će manje plaće

Storm predlaže da se, u kratkom roku, rashodi u sustavu zakonskog zdravstvenog osiguranja zakonski ograniče na najviše prihode. Nakon toga, stopa PDV-a za lijekove trebala bi se smanjiti, a porezi na duhan i alkohol povećati. Kao posljednji korak, bile bi potrebne strukturne reforme (npr. u bolnicama) kako bi se uštedio novac.