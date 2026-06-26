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energetska suverenost

Milardović: Hrvatska ima model loto ekonomije

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Tihomir Ladišić , Ružica Sabljić
|
26. lip. 2026. 09:21
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Anđelko Milardović
N1

Politički analitičar Anđelko Milardović bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o energetici kao ključu sigurnosti zemlje.

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Međunarodni energetski forum INTERENEF, čiji je osnivač Anđelko Milardović, održat će se u Zagrebu (hotel Westin) 13. listopada 2026.

Energetika - izvor moći

Milardović navodi da je energetika izvor moći: "Ona je izvor ekonomske, političke moći, isprepliće se s tehnologijom, utječe na hranu. Energija, hrana i tehnologija su trokut života - na individualnoj razini i na razini društva. Taj trokut, što se nas tiče, nema nikakvu ideologiju, ali može biti predmet različitih ideologija."

Dodaje da je energetska samodostatnost jako važna za zemlju poput Hrvatske: "Mi nismo ni ekonomski suvereni, naš ekonomski suverenitet je ograničen. Ako uzmemo glavne grane industrije, mi te glavne grane ne kontroliramo, nego ih kontroliraju zemlje kao što su Mađarska, Italija, Njemačka, a to je posljedica pretvorbe i privatizacije. I naš energetski suverenitet je ograničen. Ne treba se predati nego postaviti novi koncept - kako izgubljeni suverenitet vratiti i kojim sredstvima to realizirati."

"Sustav ne može biti ovisan o drugima"

Milardović govori da se mora smanjiti rizik: "Živimo u globalnom društvu riziku i mora se kalkulirati rizik. Sustav se ne može dovesti u pitanje da bude ovisan o drugima, treba se vratiti sebi i raditi na strukturi moći koja će biti u funkciji održavanja života, društva i države."

Nabrojao je i prioritete: "Prvi je izraditi strategiju koja će biti u funkciji održavanja života, drugi je oslonac na vlastite snage - pamet, rad, znanje i tehnologiju. Treći je maksimalno smanjiti utjecaj uvoznog lobija. Hrvatska se pretvorila u državu koja uvozi od igle do lokomotive, što je posljedica devastacije ekonomskog sustava u procesu pretvorbe i privatizacije kao legalizirane pljačke stoljeća."

Loto ekonomija

Ističe da je hrvatska ekonomija model loto ekonomije: "To znači renta koju dobivamo iz fondova, druga renta dolazi iz inozemstva jer je politička oligarhija potjerala 500.000 ljudi da bi mogla funkcionirati kao klijentelistička država. Treći tip je ekonomija doživljaja - turizam i ostalo. Ta tri stupa su fragilni stupovi, sva tri stupa u bilo kojem trenutku mogu biti dovedena u pitanje."

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Teme
anđelko milardović energetika energetski suverenitet hrvatska ekonomija interenef n1 gosti samodostatnost

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