Milardović: Hrvatska ima model loto ekonomije

Dodaje da je energetska samodostatnost jako važna za zemlju poput Hrvatske: "Mi nismo ni ekonomski suvereni, naš ekonomski suverenitet je ograničen. Ako uzmemo glavne grane industrije, mi te glavne grane ne kontroliramo, nego ih kontroliraju zemlje kao što su Mađarska, Italija, Njemačka, a to je posljedica pretvorbe i privatizacije. I naš energetski suverenitet je ograničen. Ne treba se predati nego postaviti novi koncept - kako izgubljeni suverenitet vratiti i kojim sredstvima to realizirati."