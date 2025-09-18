Ministarstvo financija izradilo prijedlog zakona za provjeru stranih ulaganja

Tada je najavio da će taj zakonski prijedlog ići u javno savjetovanje, a podrazumijeva Vladinu uspostavu tijela koje će identificirati na temelju kriterija pojedine subjekte koji upravljaju kritičnom infrastrukturom i resursima, imaju pristup povjerljivim informacijama ili su na neki drugi način identificirani kao strateški sektori. Za njih će biti propisano, pojasnio je tada ministar, da prilikom zaprimanja eventualne ponude za stjecanje kvalificiranog udjela, što je 10 posto i više, prije svega moraju ishoditi mišljenje Ministarstva financija, odnosno povjerenstva koje će provjeravati ta izravna strana ulaganja. Riječ je posebno o onim ulaganjima koja eventualno mogu dolaziti iz trećih država, dakle onih koje nisu članice EU-a, napomenuo je Primorac.