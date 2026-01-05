Ministarstvo financija objasnilo pravo građana na besplatne bankarske usluge

Namjera zakonskog rješenja je da se paketom besplatnih usluga ne ograničava potrošače u korištenju drugih bankarskih proizvoda. Drugim riječima, intencija je da kreditne institucije uz paket besplatnih usluga nude i dodatne usluge koje nisu dio paketa i to isključivo pod istim uvjetima i po istim cijenama kao i za ostale račune za plaćanje, bez ikakvih posebnih ili prikrivenih troškova zbog korištenja paketa besplatnih usluga. Također, ako potrošač ispunjava uvjete propisane zakonima o potrošačkom kreditiranju, kreditna institucija mu na zahtjev mora omogućiti ugovaranje prekoračenja i po računu koji sadrži paket besplatnih usluga. Takvo prekoračenje ne smije biti nepovoljnije u odnosu na prekoračenja po drugim računima, osobito u pogledu kamatne stope, a na njega se u cijelosti primjenjuju ista pravila zaštite potrošača kao i na sve ostale oblike potrošačkog kreditiranja, ističe se u priopćenju.