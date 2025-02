Mirovine po županijama: Razlika između najvećeg i najmanjeg iznosa je 200 eura

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Najveći iznos mirovine od 670 eura dobivaju umirovljenici u glavnom gradu, dok najmanje u prosjeku dobivaju oni u Međimurskoj županiji, a radi se o iznosu od 465 eura. Razlika je to od oko 200 eura.

Prije pet godina je u Zagrebu mirovina bila za 220 eura manja nego danas, dok su u Međimurskoj županiji korisnici dobivali samo 294 eura. Ipak, zahvaljujući usklađivanjima mirovine su rasle svugdje, iako očito nedovoljno za pojedine županije, piše Mirovina.hr.

Iznosi mirovina se mijenjaju zbog dva redovna usklađivanja tijekom godine, a mogu se vidjeti i razlike između županija. Tako prednjači Zagreb, a najmanje dobivaju korisnici mirovina u Međimurskoj županiji.

Čak 430.000 Hrvata može računati na znatno povećanje novca za mirovine

Između dvije županije razlika od 200 eura

Prosječna mirovina u siječnju je iznosila 554 eura, o čemu smo pisali ovdje. Ipak, kada se gleda prema vrstama mirovina i županijama, vidljive su bitne razlike. Tako ukupno 967.657 korisnika starosne, invalidske i obiteljske mirovine dobiva u prosjeku 562,32 eura.

Velike razlike postoje i među samim županijama, pri čemu sve tri skupine najviše dobivaju u Zagrebu, a najmanje u Međimurskoj županiji. Korisnici mirovina u Zagrebu u prosjeku dobivaju 670,55 eura, što je više od prosjeka. Još jedna županija u kojoj mirovine iznose više od 600 eura je i Primorsko-goranska županija. S druge strane, oko 200 eura manje dobivaju umirovljenici u Međimurskoj županiji, koji općenito dobivaju i najmanje iznose.

Što se tiče broja korisnika, najviše ih je, nakon Zagreba, u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje mirovine iznose 550 eura. Najmanji je broj korisnika u raseljenoj Ličko-senjskoj županiji s iznosom mirovine od 478 eura.

Situacija je bila slična i prije godinu dana

Najviše je korisnika u starosnoj mirovini, pri čemu korisnici u Zagrebu dobivaju 698 eura, dok oni u Međimurskoj županiji dobivaju 200 eura manje. Korisnici invalidske mirovine isto tako najviše dobivaju u Zagrebu, 439 eura, dok samo dva eura manje primaju korisnici u Zadarskoj županiji, a u Međimurskoj županiji korisnici imaju 371 euro mirovine. Obiteljska mirovina je također najviša u Zagrebu, a radi se o iznosu od 615 eura, a u Međimurskoj županiji ona iznosi 377 eura.

U odnosu na prije godinu dana nije se promijenio odnos korisnika mirovina po županijama pa su i tada najviše dobivali umirovljenici u Zagrebu, a radilo se o iznosu od 596,39 eura, dok su najmanje dobivali oni u Međimurskoj županiji i to 413,43 eura. Ovdje se radilo o razlici od 182 eura između ove dvije županije, što je manja razlika nego danas. Jednako tako, vidljivo je kako se iznos u godinu dana povećao za obje županije i to zbog redovnog usklađivanja. Prije pet godina su korisnici mirovina u Zagrebu dobivali 440 eura, dok su i tada najmanje dobivali oni u Međimurskoj županiji, 294 eura. Razlika je to od oko 200 eura u odnosu na danas.

