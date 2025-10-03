Mislav Balković izabran za predsjednika HUP-a

Vijeće članova HUP-a okuplja trideset granskih udruga i tridesetak izravnih članova. Na krovnoj razini donosi smjernice i preporuke o ključnim pitanjima i stavovima Udruge, a ujedno je i tijelo nadležno za provedbu izbora za najvažnije funkcije - predsjednika/predsjednicu te članove izvršnog i nadzornog odbora.