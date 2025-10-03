Mislav Balković izabran za predsjednika HUP-a

Rektor Sveučilišta Algebra Bernays Mislav Balković u petak je izabran za predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) u narednom trogodišnjem mandatu, izvijestio je HUP.
Balković je izabran na današnjoj 87. izbornoj sjednici Vijeća članova HUP-a.
Preuzevši dužnost Balković je zahvalio svim članovima na ukazanom povjerenju te istaknuo kako će HUP i u idućem razdoblju nastaviti zagovarati politike usmjerene na olakšavanje poslovanja i jačanje konkurentnosti hrvatskih poduzeća.
"Kao jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca, težimo unaprjeđenju socijalnog dijaloga te ćemo i dalje biti ključni dionik u razvoju hrvatskog gospodarstva", rekao je navodeći kako prioriteti ostaju porezno i neporezno rasterećenje poduzetnika, unapređenje radnih odnosa, smanjenje inflacije, učinkovitije korištenje EU-ovih fondova, sustavno rješavanje demografskih izazova te jačanje obrazovnog i pravnog sustava.
"Pred nama je jasan zadatak: razviti ciljeve i strateški smjer koji će najbolje odražavati potencijal Hrvatske“, poručio je.
Iz HUP-a su u priopćenju naveli kako izbor novog predsjednika i postavljanje strateških ciljeva potvrđuju kontinuitet uloge HUP-a kao aktivnog partnera gospodarstvenicima u suočavanju s izazovima globalnog tržišta.
Poslodavci najavljuju da će posebna pozornost biti posvećena specifičnim potrebama pojedinih sektora i poduzeća, uz stalnu podršku članstvu.
Vijeće članova HUP-a okuplja trideset granskih udruga i tridesetak izravnih članova. Na krovnoj razini donosi smjernice i preporuke o ključnim pitanjima i stavovima Udruge, a ujedno je i tijelo nadležno za provedbu izbora za najvažnije funkcije - predsjednika/predsjednicu te članove izvršnog i nadzornog odbora.
