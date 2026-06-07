Na otvaranje hrama
Dodik: Očekuje se dolazak Putina u Banju Luku
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za rusku novinsku agenciju RIA Novosti da se očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banju Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.
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Dodik je naveo da je potvrđeno ono o čemu je ranije razgovarao s Putinom, prenosi pisanje RIA Novosti klix.
„Potvrdio sam ono što smo prethodno dogovorili. Čekat ćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, učinit ćemo to“, rekao je Dodik.
Podsjetio je i da se s ruskim predsjednikom sastao u Moskvi tijekom obilježavanja 9. svibnja, Dana pobjede, te istaknuo da su tom prilikom postignuti dogovori o nekoliko pitanja. „Tamo su postignuti dogovori o nekoliko pitanja“, dodao je Dodik.
Najavio je i novi posjet Moskvi krajem rujna. „Jedino što sigurno znam jest da ću 25. rujna biti u Moskvi“, rekao je Dodik.
Govoreći o Europi, Dodik je ocijenio da je izgubila gospodarsku snagu te da ovisi o energentima i tržištima iz drugih zemalja.
„Europa je izgubila sve što je mogla, više nema gospodarstvo. Mora doći ovamo po energiju i tržišta. Kako će se Rusija postaviti prema tom pitanju, stvar je ruskog vodstva“, izjavio je Dodik.
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