Anka Mrak Taritaš: Ne znam zašto premijera ne zovu Plenković veličanstveni pa da završimo tu priču

Bivša ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala saborski aktualac.
"Prve teme aktualca su bile inflacija i posljedice rata na Bliskom istoku. Zatim tema ustavnih sudaca i tema velike krađe novca u Hrvatskom skijaškom savezu. Od vladajućih ipak bez konkretnih odgovora. Oni će uvijek probati "ubiti" temu", kaže Mrak Taritaš i nastavlja:
"Ja ne znam zašto premijera ne zovu Plenković veličanstveni pa da završimo ovu priču jer to što on kaže u to se ne sumnja, to je prava istina, način govorenja.
On je rekao kako on želi izabrati ustavne sudce i predsjednika Vrhovnog suda i poruka onda građanima je ili će biti onako kako on hoće ili neće", nastavila je Mrak Taritaš i dodala da naše ministre karakterizira jedna bezobraština i bahatost.
"Kao da se natječu tko će biti bezobrazniji, bahatiji, tko neće dati jasan odgovor i kao da se tako dodvoravaju svom velikom šefu", rekla je Mrak Taritaš svoje mišljenje o aktualcu.
"Žalit ćemo mi još za Piletićem..."
Osvrnula se i na novog ministra Ružića.
"Moj prvi komentar na ministra Ružića je bio: "Žalit ćemo mi još za Piletićem za kojeg smo mislili da je mag u svemu tome da odgovara, a ne odgovori"
Već prvim korakom je pokazao empatiju prema resoru na čije čelo dolazi", zaključila je Mrak Taritaš.
