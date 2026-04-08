Anka Mrak Taritaš: Ne znam zašto premijera ne zovu Plenković veličanstveni pa da završimo tu priču

08. tra. 2026. 13:18

Bivša ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala saborski aktualac.

"Prve teme aktualca su bile inflacija i posljedice rata na Bliskom istoku. Zatim tema ustavnih sudaca i tema velike krađe novca u Hrvatskom skijaškom savezu. Od vladajućih ipak bez konkretnih odgovora. Oni će uvijek probati "ubiti" temu", kaže Mrak Taritaš i nastavlja:

"Ja ne znam zašto premijera ne zovu Plenković veličanstveni pa da završimo ovu priču jer to što on kaže u to se ne sumnja, to je prava istina, način govorenja.

On je rekao kako on želi izabrati ustavne sudce i predsjednika Vrhovnog suda i poruka onda građanima je ili će biti onako kako on hoće ili neće", nastavila je Mrak Taritaš i dodala da naše ministre karakterizira jedna bezobraština i bahatost.

"Kao da se natječu tko će biti bezobrazniji, bahatiji, tko neće dati jasan odgovor i kao da se tako dodvoravaju svom velikom šefu", rekla je Mrak Taritaš svoje mišljenje o aktualcu.

"Žalit ćemo mi još za Piletićem..."

Osvrnula se i na novog ministra Ružića.

"Moj prvi komentar na ministra Ružića je bio: "Žalit ćemo mi još za Piletićem za kojeg smo mislili da je mag u svemu tome da odgovara, a ne odgovori"

Već prvim korakom je pokazao empatiju prema resoru na čije čelo dolazi", zaključila je Mrak Taritaš.

