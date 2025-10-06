Na kraju rujna u HZMO-u 31,7 tisuća osiguranika više nego lani

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem rujna 2025. u evidenciji je imao 1.772.063 osiguranika, što je za 31.680 ili 1,82 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u ponedjeljak.
Oglas
Broj osiguranika krajem devetog mjeseca bio je za 94.456 ili 5,63 posto veći u odnosu na 30. rujna 2023. godine, dok je u odnosu na deveti mjesec 2022. godine broj osiguranika skočio za 135.092 ili 8,25 posto, istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.
Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju rujna 2025. evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 247.877, trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala, 241.497, građevinarstvu, 151.727, te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, 133.185.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas