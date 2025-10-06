Oglas

Rast od 1,82 posto

Na kraju rujna u HZMO-u 31,7 tisuća osiguranika više nego lani

Hina
06. lis. 2025. 14:54
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem rujna 2025. u evidenciji je imao 1.772.063 osiguranika, što je za 31.680 ili 1,82 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u ponedjeljak.

Broj osiguranika krajem devetog mjeseca bio je za 94.456 ili 5,63 posto veći u odnosu na 30. rujna 2023. godine, dok je u odnosu na deveti mjesec 2022. godine broj osiguranika skočio za 135.092 ili 8,25 posto, istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.

Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju rujna 2025. evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 247.877,  trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala, 241.497, građevinarstvu, 151.727, te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, 133.185.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje hzmo osiguranici

