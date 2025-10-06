Na kraju rujna u HZMO-u 31,7 tisuća osiguranika više nego lani

Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju rujna 2025. evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 247.877, trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala, 241.497, građevinarstvu, 151.727, te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, 133.185.