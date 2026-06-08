"neposredno primirje"
Iran i Izrael prekinuli napade nakon Trumpovog poziva
Iran i Izrael su u ponedjeljak objavili da su prekinuli međusobne napade nakon što je to od njih zatražio američki predsjednik Donald Trump.
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Iranska vojska je objavila da su napadi na Izrael, prvi od primirja u travnju, zaustavljeni, ali je zaprijetila da će se ponoviti ako Izrael nastavi s napadima na Libanon.
Nedugo zatim, viši izraelski dužnosnik je rekao da je Izrael obustavio napade na Iran na zahtjev američkog predsjednika, prema izraelskoj televiziji Keshet 12.
Trump je ranije zatražio od Izraela i Irana da "odmah prestanu 'pucati'".
Izrael je napade na Iran pokrenuo nakon što je Teheran kasno u nedjelju lansirao balističke projektile prema Izraelu. Iran je pak svoje napade opisao kao odmazdu za izraelsko bombardiranje predgrađe libanonskog glavnog grada Bejruta.
Izraelski dužnosnik je rekao da će Izrael ponovo napasti južno predgrađe Bejruta ako se nastave napadi proiranske milicije Hezbolah na izraelske gradove.
Niz napada je povećao cijenu nafte za oko četiri posto te ugrozio američke napore za postizanje sporazuma o okončanju rata.
Izrael je pogodio petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana za koje je rekao da se koristi za proizvodnju balističkih projektila. Iranska Revolucionarna garda (IRGC) je kazala da se osvetila napadom na slično izraelsko postrojenje u gradu Haifi.
Prva izravna razmjena vatre između Izraela i Irana od travnja bi mogla pomrsiti Trumpove napore da zaustavi rat koji je započeo zajedno s Izraelom krajem veljače.
Iransko vojno zapovjedništvo je reklo da je "zadalo bolan odgovor" Izraelu zbog njegovih napada na Libanon, uključujući nedjeljno bombardiranje predgrađa Bejruta.
"Sukladno tome, operacije oružanih snaga se ovim putem proglašavaju završenima. Međutim, naglašava se da ako se agresije i zlodjela nastave, uključujući u južnom Libanonu, doći će do znatno ozbiljnijih i razornijih postupaka nego ranije".
Trump je u jednoj od nekoliko objava na društvenim mrežama rekao da Izrael i Iran žele "neposredno primirje" i da "konačni pregovori o miru napreduju pod uvjetom da ih ne bude ometala glupost".
Dodao je da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi dok se ne postigne dogovor.
Izraelski dužnosnik je rekao da je Trump u ponedjeljak razgovarao s premijerom Benjaminom Netanyahuom.
Proiranski hutisti u Jemenu su u priopćenju najavili da će u Crvenom moru blokirati brodove povezane s Izraelom i potvrdili da su i oni lansirali balističke projektile prema Izraelu.
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