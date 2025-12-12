Natjecanje Effie Awards Croatia otvara novu sezonu: Nove kategorije i mogućnost prikazivanja rezultata u videosažetku

„Effie slovi kao nagrada koju najviše vole klijenti i oglašivači jer mjeri konkretne tržišne uspjehe. A agencije ga vole jer se tu najbolje uči procesima i organizaciji – tko slijedi Effie obrasce, zasigurno će imati odlično postavljene i mjerljive ciljeve, a samim time i bolji poligon za kreativne procese i kvalitetne rezultate koji se mogu transparentno komunicirati. Među ostalim, Organizacijski se odbor ove godine posvetio demistifikaciji kompliciranosti prijave te organizaciji pružanja svih mogućih vidova pomoći kod prijavnog procesa, od edukacija do konzultacija. Vjerujemo da će to motivirati i one prijavitelje koji se do sada nisu odvažili biti dio Effie natjecanja. Uistinu vrijedi truda! Ne toliko radi same nagrade već i radi samog iskustva i napretka“, izjavila je Jelena Fiškuš (Studio Sonda), članica Organizacijskog odbora Effie Awards Croatia.