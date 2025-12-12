Do 20.2.2026.
Natjecanje Effie Awards Croatia otvara novu sezonu: Nove kategorije i mogućnost prikazivanja rezultata u videosažetku
Nova sezona marketinškog natjecanja Effie donosi niz novih kategorija te proširene mogućnosti izražavanja u prijavnom videosažetku. Natjecanje je otvoreno sve do završetka kasnoga prijavnoga roka 20. veljače 2026. godine.
Prijave za prestižno natjecanje Effie Awards Croatia službeno su otvorene, čime počinje nova potraga za najefikasnijim marketinškim projektima u Hrvatskoj. Kao vodeći standard uspješnosti koji nagrađuje postignute rezultate, Effie i ove godine donosi važne iskorake kako bi pratio razvoj industrije i odgovorio na potrebe sve raznovrsnijeg tržišta.
„Effie slovi kao nagrada koju najviše vole klijenti i oglašivači jer mjeri konkretne tržišne uspjehe. A agencije ga vole jer se tu najbolje uči procesima i organizaciji – tko slijedi Effie obrasce, zasigurno će imati odlično postavljene i mjerljive ciljeve, a samim time i bolji poligon za kreativne procese i kvalitetne rezultate koji se mogu transparentno komunicirati. Među ostalim, Organizacijski se odbor ove godine posvetio demistifikaciji kompliciranosti prijave te organizaciji pružanja svih mogućih vidova pomoći kod prijavnog procesa, od edukacija do konzultacija. Vjerujemo da će to motivirati i one prijavitelje koji se do sada nisu odvažili biti dio Effie natjecanja. Uistinu vrijedi truda! Ne toliko radi same nagrade već i radi samog iskustva i napretka“, izjavila je Jelena Fiškuš (Studio Sonda), članica Organizacijskog odbora Effie Awards Croatia.
Proširenje kategorija za preciznije vrednovanje tržišta
Kako bi se osiguralo detaljnije ocjenjivanje projekata iz različitih sektora, uvodi se pet novih kategorija proizvoda i usluga:
- Automobilska industrija i postprodaja
- Energetika
- Putovanja i turizam
- Kultura i umjetnost te
- Sport, zabava i slobodno vrijeme.
Nove kategorije omogućuju preciznije svrstavanje radova i dodatno osnažuju sposobnost Effieja da prati specifične izazove i prilike u pojedinim industrijama.
Ove su sezone uvedene i nove posebne kategorije osmišljene tako da se odnose na specifičnu poslovnu situaciju ili izazov. U prijavama pisanima za posebne kategorije važno je predstaviti poslovnu situaciju ili izazov na način koji je propisan zadanim kriterijima, odnosno definicijom kategorije, a ovo je popis novih posebnih kategorija:
- Lansiranje proizvoda / usluge
- Inovacije u marketingu i poslovanju
- Influencer Marketing.
Kreativni videosažetak s prikazom rezultata
Među najznačajnijim ovogodišnjim novostima ističe se nadogradnja kreativnog videosažetka, u kojem se sada mogu prikazati i rezultati kampanje. Videosažetak može trajati najviše tri minute, odnosno najviše četiri minute u kategoriji Dugoročna učinkovitost. U njemu je potrebno jasno prikazati ključne elemente rada, a svi rezultati koji se prikažu moraju biti uključeni i u pisanom dijelu prijave. Budući da će videosažeci finalista i nagrađenih radova biti javno dostupni, u njih ne smiju biti uključene povjerljive informacije.
Prijavni rokovi i pogodnosti za prijavitelje
Rani će se prijavni rok zatvoriti 16. siječnja 2026., redovni prijavni rok potrajat će do 2. veljače, a kasni je rok za prijave 20. veljače 2026. godine. Ovogodišnji kvalifikacijski period obuhvatit će efikasne projekte realizirane od 20. kolovoza 2024. do 20. veljače 2026., dok će u kategoriji Dugoročna učinkovitost, koja se bavi kontinuitetom marketinškoga uspjeha projekta, moći sudjelovati projekti i kampanje koji su se provodili u Hrvatskoj od 20. veljače 2023. do 20. veljače 2026.
Uvedena je posebna pogodnost za sve nove prijavitelje i one koji posljednje tri godine nisu prijavljivali svoje projekte – ti prijavitelji ostvaruju popust od 30% na svoju prvu prijavu u ovoj sezoni, čime se dodatno širi zajednica profesionalaca koji svojim radovima promiču i dokazuju marketinšku učinkovitost.
Prijave su otvorene, a sve dodatne informacije o kategorijama, rokovima i prijavama dostupne su na službenoj stranici natjecanja www.effie.hr. Svečane dodjele nagrada održat će se na Danima komunikacija u svibnju.
