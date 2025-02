Oni će ove godine ocjenjivati marketinšku učinkovitost hrvatskih projekata – upoznajte žiri natjecanja Effie

Podijeli :

HURA

Effie Awards Croatia prestižno je natjecanje koje već 16 godina prepoznaje i nagrađuje najučinkovitije marketinške kampanje u Hrvatskoj. Usmjereno na isticanje projekata koji spajaju kreativnost i mjerljive rezultate, natjecanje postavlja standarde izvrsnosti u industriji, a za selekciju najkvalitetnijih projekata hrvatske komunikacijske industrije bit će zaslužan stručni žiri.

Uz predsjednicu žirija Kristinu Hustić (PIK Vrbovec), žiri će sačinjavati još 30 stručnjaka i stručnjakinja: Iva Ančić (A1 Hrvatska), Majda Babić (Nielsen), Ela Barić (Radenska Adriatic), Kristina Bocak Gojun (Podravka), Vice Božić (GoAds), Josip Buzov (Imago Ogilvy), Dunja Delić (Konzum), Helena Erceg (Improve), Maja Eškinja (Plodine), Petra Gajica (PINK MOON), Anamarija Horaček (MMB Media Agentur), Marija Jakeljić (BrownFox), Zrinka Jugec (Addiko Bank), Iva Kaligarić (Señor), Nada Kaurin Knežević (Sveučilište Algebra Bernays), Ana Končić Šebek (Prima namještaj), Željka Martinović (Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri), Igor Mesarić (ZOO agencija), Irena Petek (Real grupa), Zvonimir Pelko (JGL), Tatjana Rajković (Kabinet 3C), Jelena Slade Šilović (Atlantic Grupa), Ivica Skočić (McCann Zagreb), Zvonimir Seki (Franck), Jasenka Talapko Blažević (BBDO Zagreb), Josip Tvrtković (Valicon), Vesna Vlahović Dašić (Co-brain), Tea Silvia Vlahović Mlakar (Bruketa&Žinić&Grey), Julijana Vrbanek (Pro media group) i Danijel Štih (EssenceMediacom).

Podsjetimo, u tijeku je kasni prijavni rok, koji traje do 22. veljače 2025. godine, a prijaviti se mogu projekti realizirani od 22. kolovoza 2023. do 22. veljače 2025. Za kategoriju Dugoročna učinkovitost prihvaćaju se kampanje provedene od 22. kolovoza 2022. do 22. veljače 2025.

Organizatori su ove godine uveli niz noviteta kako bi natjecanje vjerno oslikalo kretanja dinamičnog tržišta te omogućilo sudionicima da pokažu svoju izvrsnost na još većoj razini. Financijske i osiguravajuće usluge tako su postale dvije odvojene kategorije, a uvodi se i potpuno nova kategorija – AI.

Detaljne informacije o prijavama, novim kategorijama i uvjetima sudjelovanja dostupne su u novom Entry Kitu na službenoj stranici natjecanja, a najboljima će nagrade biti uručene u svibnju 2025. godine na Danima komunikacija u Rovinju.

