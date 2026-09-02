Nestlé prodaje dio poslovanja u poslu vrijednom milijardu dolara

Yellow Wood Partners ovom akvizicijom nastavlja niz ulaganja u velike kompanije iz sektora široke potrošnje, kojih je od 2019. godine bilo ukupno šest. Investicijska tvrtka sa sjedištem u Bostonu posljednjih je godina širila portfelj kupnjom poznatih potrošačkih brendova, među ostalim ChapSticka od Haleona 2024. godine i brenda Elida Beauty od Unilevera 2023. godine.