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preustroj poslovnog portfelja

Nestlé prodaje dio poslovanja u poslu vrijednom milijardu dolara

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Hina
|
02. ruj. 2026. 10:25
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nestle
SAJJAD HUSSAIN / AFP

Nestlé je dogovorio prodaju poslovanja s vitaminima, mineralima i dodacima prehrani investicijskoj tvrtki Yellow Wood Partners za milijardu dolara, u sklopu preustroja poslovnog portfelja, navodi dpa.

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Transakcija još podliježe regulatornom odobrenju, a njezino se zaključenje očekuje u prvoj polovici 2027. godine.

Prodaja obuhvaća sedam brendova - Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride i Sisu - kao i poslovanje u SAD-u koje proizvodi dodatke prehrani za robne marke trgovačkih lanaca te povezane proizvodne, pakirne, skladišne i distribucijske kapacitete.

Taj je segment prošle godine ostvario 1,2 milijarde dolara prihoda, pri čemu je najveći dio prihoda ostvaren na američkom tržištu, dok je prisutan i u Kanadi, Kini i na još nekoliko tržišta.

"Ovo je još jedan važan korak u strateškom preoblikovanju našeg poslovnog portfelja, jer resurse usmjeravamo na područja u kojima imamo najveću konkurentsku prednost", rekao je izvršni direktor Nestléa Philipp Navratil.

Nakon prodaje Nestlé će se više usmjeriti na premium dodatke prehrani razvijene na temelju znanstvenih istraživanja, u čemu njegovi brendovi Solgar i Pure Encapsulations ostvaruju dobre rezultate, dodao je Navratil.

Yellow Wood Partners ovom akvizicijom nastavlja niz ulaganja u velike kompanije iz sektora široke potrošnje, kojih je od 2019. godine bilo ukupno šest. Investicijska tvrtka sa sjedištem u Bostonu posljednjih je godina širila portfelj kupnjom poznatih potrošačkih brendova, među ostalim ChapSticka od Haleona 2024. godine i brenda Elida Beauty od Unilevera 2023. godine.

Teme
nestlé yellow wood partners dodaci prehrani prodaja brendova strateško preoblikovanje

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