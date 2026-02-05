Njemačka tvornica u kojoj rade brojni Hrvati uvodi promjenu

U tvornici Mercedes-Benz u Sindelfingenu od ljeta 2026. godine kuhinja s robotskom rukom i umjetnom inteligencijom nudit će zaposlenicima tople obroke u bilo koje doba dana.
Oglas
Prema pisanju njemačkih medija, ovaj automatizirani sustav zamišljen je kao dopuna postojećoj kantini. Glavni cilj je osigurati kvalitetnu prehranu radnicima u ranim, kasnim i noćnim smjenama, čije radno vrijeme pada izvan uobičajenog radnog vremena klasične kuhinje. Novo rješenje trebalo bi pojednostaviti opskrbu hranom i skratiti put pješačenja kroz ogromni tvornički krug, dok se osnove postojeće prehrane u tvornici neće mijenjati.
Robotska kantina na samo 7 kvadrata
Koristit će se sustav münchenskog startupa Circus Group. Robotska jedinica naziva CA-1 zauzima svega sedam četvornih metara i dizajnirana je kao potpuno zatvorena cjelina. U jednom uređaju objedinjeni su skladištenje namirnica, doziranje, priprema, čišćenje i samo izdavanje jela.
Postojeća kantina ostaje otvorena, a robotska kuhinja će je nadopunjavati, posebice noću i izvan udarnih termina. Točan broj i lokacije ovih uređaja u tvornici još uvijek nisu službeno objavljeni.
Tehnološki koncept s hladnim sastojcima
Priprema obroka odvija se potpuno automatizirano putem robotske ruke koja uzima sastojke, miješa ih i zagrijava putem indukcije. Sastojci se stalno čuvaju na hladnom, a uređaj se puni svježim namirnicama jednom dnevno, čime se jamči stalna kvaliteta.
Sustav radi na bazi podataka – prati se prodaja kako bi se ponuda prilagodila potražnji i smanjio otpad od hrane. Cijene i način naplate određivat će poslodavac, prenosi Fenix Magazin.
Na meniju 10 do 15 jela dnevno
Planirano je da u ponudi svakodnevno bude 10 do 15 različitih jela, uključujući tjestenine, curry jela, salate i deserte. Moguća su čak i jela poput gulaša ili ribe. Ipak, postoje ograničenja u načinu pečenja – primjerice, klasični pečeni odrezak (steak) ovaj robot ne može pripremiti.
Jelovnik će se prilagođavati regionalnim preferencijama, pa su tehnički mogući čak i tradicionalni švapski specijaliteti poput leće s tjesteninom (Spätzle). Narudžba se vrši izravno na terminalu osjetljivom na dodir, a vrijeme pripreme iznosi svega tri do četiri minute, tijekom kojih radnici mogu promatrati cijeli proces kuhanja.
Tvornica u Sindelfingenu jedna je od najvećih proizvodnih lokacija Mercedes-Benza na svijetu. Na ovoj lokaciji radi oko 35.000 zaposlenika u proizvodnji, razvoju, administraciji i povezanim odjelima. Tamo se prvenstveno proizvode vozila više i luksuzne klase, uključujući modele S-klase, kao i električne serije vozila.
Unutar samog koncerna, ova se tvornica smatra tehnološkim predvodnikom (tzv. “lead factory”) s visokom razinom dubine proizvodnje i bliskom povezanošću s istraživanjem i razvojem. Zbog toga se Sindelfingen ubraja među najvažnije industrijske lokacije Mercedes-Benza u saveznoj zemlji Baden-Württemberg.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas