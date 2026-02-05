Njemačka tvornica u kojoj rade brojni Hrvati uvodi promjenu

Tvornica u Sindelfingenu jedna je od najvećih proizvodnih lokacija Mercedes-Benza na svijetu. Na ovoj lokaciji radi oko 35.000 zaposlenika u proizvodnji, razvoju, administraciji i povezanim odjelima. Tamo se prvenstveno proizvode vozila više i luksuzne klase, uključujući modele S-klase, kao i električne serije vozila.