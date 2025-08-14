DZS objavio nove podatke o inflaciji: Što je najviše poskupjelo?

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama alkoholna pića i duhan, za 3,8 posto, restorani i hoteli, za 2,9 posto, rekreacija i kultura, za 2,1 posto, prijevoz, za 1,3 posto, hrana i bezalkoholna pića, za 1,2 posto, pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za jedan posto, razna dobra i usluge, za 0,6 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 0,4 posto te zdravlje, za 0,2 posto.