Ogroman interes za zelena vozila: Pauziran natječaj vrijedan više od 20 milijuna eura

Poziv je bio namijenjen poduzećima i obrtnicima zainteresiranima za modernizaciju voznog parka radi smanjenja emisije stakleničkih plinova. Za vozila L kategorije, mopede, motocikle i četverocikle, bilo je moguće dobiti do 2500 eura po vozilu, dok se za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) moglo ostvariti do 9000 eura, odnosno do 40 posto vrijednosti vozila. Cijena vozila za kategorije L1 - L7 i M1 nije smjela prelaziti 50.000 eura bez PDV-a.