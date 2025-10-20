Ogroman interes za zelena vozila: Pauziran natječaj vrijedan više od 20 milijuna eura

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je da se u ponedjeljak u 14 sati privremeno zatvara Javni poziv za kupnju novih vozila na alternativna goriva, koji je bio otvoren od 15. listopada.
Prema podacima Fonda, do sada je zaprimljeno ukupno 2000 prijava, u okviru kojih je zatraženo sufinanciranje za više od 2800 vozila. Svi pristigli zahtjevi bit će obrađeni, a s prijaviteljima čiji zahtjevi udovoljavaju uvjetima i kriterijima u okviru raspoloživog budžeta sklopit će se ugovori o sufinanciranju.
Rezultati obrade i informacije o odobrenim sredstvima bit će objavljeni na mrežnoj stranici Fonda.
Poziv je bio namijenjen poduzećima i obrtnicima zainteresiranima za modernizaciju voznog parka radi smanjenja emisije stakleničkih plinova. Za vozila L kategorije, mopede, motocikle i četverocikle, bilo je moguće dobiti do 2500 eura po vozilu, dok se za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) moglo ostvariti do 9000 eura, odnosno do 40 posto vrijednosti vozila. Cijena vozila za kategorije L1 - L7 i M1 nije smjela prelaziti 50.000 eura bez PDV-a.
Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 također su se sufinancirala do 40 posto njihove vrijednosti ili maksimalno 90.000 eura. Uz električna vozila, sufinanciranje je bilo dostupno i za vozila na vodik, uključujući teretna vozila i autobuse. Jedan prijavitelj mogao je podnijeti zahtjev za jedno ili više vozila, s maksimalnim iznosom sufinanciranja od 90.000 eura.
Program ukupne vrijednosti 21,2 milijuna eura Fond provodi u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, a sredstva su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
