Jurčić o cijenama goriva: Narod uvijek plati sve troškove, samo je pitanje kad. Može postati opasno

Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je rekao kako bismo se mogli suočiti i s većom inflacijom.
"Sad imamo situaciju da se rat produžava, ali ne samo to. Europa uvozi preko 20 posto kerozina, gorivo za avione. To je jedna glupa situacija u koju se Europa dovela - da nema vlastitu proizvodnju tako da će prvi efekt biti otkazivanje letova. Drugo su mineralna gnojiva, onda ide sumpor i neki drugi plinovi", započeo je Jurčić.
"Ako nafta poskupi, slijedi nam inflacija"
"Do sada nije bilo potrebe za dizanjem cijene nafte jer su skladišta bila puna, tako da je ovo povećavanje cijena s kojim smo sad suočeni više inflacijska očekivanja.
Ako nafta ili naftni derivati poskupe 20 posto, mi po toj osnovi možemo očekivati povećanje inflacije za jedan i pol do dva posto. U svakom slučaju, ako se ovo ne zaustavi u narednim danima, slijedi nam inflacija", kaže Jurčić i objašnjava tezu:
"Mi imamo vlastituinflaciju koja će se sad direktno povećat s povećanjem cijene nafte i derivata i plus indirektno zato što će nam doći uvozni proizvodi u kojima će biti ugrađena inflacija."
"Subvencije za one slabijeg socijalnog statusa"
Jurčić kaže da po njemu uopće ne bi trebalo zaustavljati cijenu goriva.
"Onima kojima to treba su oni slabijeg socijalnog statusa. Oni bi trebali dobiti subvenciju isključivo za gorivo i tako bi se puno više moglo pomoći onima kojima stvarno treba", smatra Jurčić koji dodaje da narod uvijek plati sve troškove.
"Cijena derivata rastu, a Vlada nama zaustavlja rast cijena. O čemu se tu zapravo radi? Radi se o političkoj odluci.
Hoće li se današnje povećanje cijena naftnih derivata prevaliti na leđa građana u realnom vremenu ili će dio toga uzeti država na proračun, a onda će to kasnije fakturirati hrvatskim građanima. U osnovi to znači - koliko tereta staviti danas na leđa građana, a koliko prebaciti na budućnost. Za sada je to više manje dobro, ali može postati opasno. Ne smijete zaustaviti budući razvoj"zaključio je Jurčić.
