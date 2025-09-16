Preminuo holivudski glumac i redatelj Robert Redford

Američki glumac, redatelj i producent Robert Redford umro je u dobi od 89 godina, izvijestili su u utorak američki mediji.
Holivudska zvijezda i utjecajni podupiratelj nezavisnih filmova putem svog Sundance instituta, Robert Redford je gotovo pola stoljeća bio jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih filmskih glumaca u svijetu.
Proslavio se ulogama u filmovima "Moja Afrika", "Svi predsjednikovi ljudi", "Šaptač konjima" i "Nemoralna ponuda". Milijune koje je zaradio iskoristio je za pokretanje Sundance instituta i festivala 1970-ih, promovirajući nezavisno snimanje filmova mnogo prije nego što su mali i neobični filmovi postali moderni.
Nikada nije osvojio Oscara za najboljeg glumca, ali njegov prvi redateljski nastup - obiteljska drama "Obični ljudi" iz 1980. - osvojio je Oscare za najbolji film i najboljeg redatelja.
Ipak, ostao je najpoznatiji po dva rana filma koja je snimio s Paulom Newmanom - vesternu "Butch Cassidy i Sundance Kid" iz 1969. i "Žalac" (1973.), koji su oba postali klasici.
