u 89. godini

Preminuo holivudski glumac i redatelj Robert Redford

N1 Info , Hina
16. ruj. 2025. 14:27
Robert Redford
REUTERS/Alessandro Bianchi

Američki glumac, redatelj i producent Robert Redford umro je u dobi od 89 godina, izvijestili su u utorak američki mediji.

Holivudska zvijezda i utjecajni podupiratelj nezavisnih filmova putem svog Sundance instituta, Robert Redford je gotovo pola stoljeća bio jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih filmskih glumaca u svijetu.

Proslavio se ulogama u filmovima "Moja Afrika", "Svi predsjednikovi ljudi", "Šaptač konjima" i "Nemoralna ponuda". Milijune koje je zaradio iskoristio je za pokretanje Sundance instituta i festivala 1970-ih, promovirajući nezavisno snimanje filmova mnogo prije nego što su mali i neobični filmovi postali moderni.

Nikada nije osvojio Oscara za najboljeg glumca, ali njegov prvi redateljski nastup - obiteljska drama "Obični ljudi" iz 1980. - osvojio je Oscare za najbolji film i najboljeg redatelja.

Ipak, ostao je najpoznatiji po dva rana filma koja je snimio s Paulom Newmanom - vesternu "Butch Cassidy i Sundance Kid" iz 1969. i "Žalac" (1973.), koji su oba postali klasici.

Robert Redford

