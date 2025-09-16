Preminuo holivudski glumac i redatelj Robert Redford

Proslavio se ulogama u filmovima "Moja Afrika", "Svi predsjednikovi ljudi", "Šaptač konjima" i "Nemoralna ponuda". Milijune koje je zaradio iskoristio je za pokretanje Sundance instituta i festivala 1970-ih, promovirajući nezavisno snimanje filmova mnogo prije nego što su mali i neobični filmovi postali moderni.