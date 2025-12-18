Ovo su najbolji poslodavci u Hrvatskoj

Najbolji poslodavac u Hrvatskoj za 2025. u kategoriji velikih tvrtki je tvrtka Infinum, u kategoriji srednjih Nova Gratia, a u kategoriji malih Poliklinika Lohuis Filipović Medical Group, objavljeno je u četvrtak na svečanosti dodjele nagrada tvrtke Alma Career Croatia.
Međunarodna tvrtka, poznata po brendu MojPosao, u zagrebačkom klubu kazališta Komedija Kontesa nagradila je najbolje poslodavce u aktualnoj godini, a odabir se temeljio na istraživanju zadovoljstva zaposlenika Pulser, u kojem je svoje mišljenje podijelilo više od 11 tisuća zaposlenika.
Kompanije su bile razvrstane u tri kategorije prema broju zaposlenika - male, to jest one od 20 do 50 zaposlenika, srednje, s 51 do 250 zaposlenika te velike, s više od 250 zaposlenika. Tvrtke s manje od 20 zaposlenih mogle su sudjelovati u istraživanju, no nisu konkurirale za nagrade.
U kategoriji velikih tvrtki za najbolje poslodavce proglašeni su Infinum, Zubak Grupa i trgovina obućom Deichmann.
Nova Gratia ponijela naslov "Best of the Best"
Najbolji u kategoriji srednjih tvrtki su Nova Gratia, DICE - Digital Inovation Center i The Productive Company, dok su najbolji poslodavci u kategoriji malih tvrtki Poliklinika Lohuis Filipović Medical Group, Netgen i Pontus Pharma.
Dodijeljeno je i posebno priznanje "Enterprise Excellence 1000+", namijenjeno tvrtkama s više od tisuću zaposlenih, a nagradu je dobila tvrtka Rimac Technology.
Među kompanijama koje su se po prvi put uključile u Pulser istraživanje, priznanje "Best New Entry" osvojila je Zelena energetska zadruga.
Apsolutni pobjednik, tvrtka koja je prema ocjeni vlastitih zaposlenika ostvarila najbolje rezultate u cijeloj Hrvatskoj i ponijela naslov "Best of the Best" je Nova Gratia.
Najbolji po djelatnostima DICE, Rimac Technology, Zubak Grupa i Fortius Inter Partes
Uz kategorizaciju prema veličini, tvrtke su promatrane i unutar svojih djelatnosti. Tako je u djelatnosti informacijskih tehnologija (IT) naslov najboljeg poslodavca osvojio DICE, slijedi ga The Productive Company, dok se na trećem mjestu našao Kodilion.
U proizvodnom sektoru, prvo mjesto pripalo je kompaniji Rimac Technology, drugu poziciju zauzeo je Muraplast, a treće mjesto Rasco.
U trgovini je najvišu ocjenu dobila Zubak Grupa, na drugo mjesto se plasirala Logista, a na treće Deichmann.
U sektoru financija najbolji rezultat ostvario je Fortius Inter Partes, ispred tvrtki HROK i Eos Matrix.
Prostor za napredak u segmentu osobnog rasta i razvoja zaposlenika
U ovogodišnjem istraživanju, kako je rečeno na svečanosti, sudjelovala je 61 tvrtka - 49 posto srednjih, 28 posto malih, 20 posto velikih te tri posto mikro poduzeća.
Prosječna ocjena svih sudionika iznosi 3,24 od maksimalnih 4, što je nešto niže u odnosu na prošlogodišnjih 3,30.
Analiza je pokazala da zaposlenici visoko vrednuju radne uvjete, izazovnost zadataka, međuljudske odnose te posvećenost poslu.
S druge strane, najviše prostora za napredak poslodavci imaju u segmentima osobnog rasta i razvoja zaposlenika te u organizaciji rada.
