Peroš o izvješću INA-e: Ja sam prčkao sam i našao toliko sumnji na manipulaciju

Energetski stručnjak Ivo Peroš analizirao je u Newsroomu INA-ino izvješće o poslovnim rezultatima.

“Lijepo je vidjeti povijesno visoke brojke, ali znajući s kim imamo posla, tu treba dodati malo kritičkog pogleda na sve ovo”, kazao je na samom početku Peroš pa dodao:

“Mene je iznenadio tajming te presice jer je to bio dan za koji je bilo najavljeno da će se objaviti izvješće za četvrti kvartal. Normalno je da uz to ide i godišnje izvješće. On nije mogao izdržati kao djeca u autu, od nestrpljenja nije mogao odoljeti pa je sazvao presicu.”

Peroš napominje i da je za 22. ožujka najavljena objava konsolidiranog i revidiranog izvješća.

“Malo je čudno da gospodin Peter Ratatics nije pričekao još tih 5 tjedana da izađe s revidiranim i konsolidiranim izvješćem. Ovo može slati čudne poruke. Revizor može pitati čemu mi tu služimo”, komentirao je Peroš.

“Ne znam tko je revizor ove godine ali bih im toplo preporučio da odgode ovaj datum i neka angažiraju renomiranog forenzičara iz tog područja da ozbiljno uđu u brojke koje su im dostavljene. Ja sam prčkao sam i našao sam toliko grešaka, poluinformacija, sumnji na manipulaciju, pa čak i falsifikaciju”, dodao je.

Navodi da je rezultat dobar, ali da je siguran da je trebao biti i bolji.

Posebno se osvrnuo na poslovanje Rafinerije Rijeka.

“Riječka rafinerija je sigurno jedina u Europi koja je uspjela u ovakvoj godini sjajne konjunkture završiti u crvenim brojkama. To je neshvatljivo”, ocjenjuje Peroš.

Na pitanje ukazuju li brojke da bi u slučaju kada bi se poslovanje u rafineriji Rijeka odvijalo barem slično kao u MOL-ovim rafinerijama, onda bi i s tim gubitkom Rafinerija Rijeka bila u ozbiljnom plusu, Peroš je odgovorio: “Apsolutno, to ja tvrdim.”

